Cómo limpiar la papelera del celular y optimizar su memoria

Cuando un celular comienza a mostrar avisos de almacenamiento lleno , eliminar algunos videos o documentos puede no producir un cambio inmediato . Muchos archivos permanecen durante varias semanas dentro de una papelera, desde donde todavía pueden recuperarse. No existe una única papelera general para todo el teléfono.

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Fotos, archivos, correos y mensajes pueden tener depósitos diferentes , según el sistema operativo y las aplicaciones instaladas.

También conviene distinguir almacenamiento de memoria RAM. Vaciar papeleras libera espacio interno; no aumenta la RAM del equipo. Sin embargo, mantener suficiente almacenamiento disponible puede evitar fallas al actualizar aplicaciones, grabar videos o descargar documentos.

En los modelos actuales de iPhone, las fotografías eliminadas permanecen durante 30 días en “Eliminado recientemente” antes de desaparecer definitivamente. Para borrarlas antes:

Si Fotos de iCloud está activado, la eliminación puede replicarse en los demás dispositivos asociados a la misma cuenta. Antes de confirmar, hay que comprobar que no existan imágenes que todavía se necesiten .

Cómo limpiar los archivos eliminados en iPhone

La aplicación Archivos mantiene documentos borrados en otra carpeta:

Abrir Archivos .

. Seleccionar Explorar .

. Ingresar en Eliminado recientemente .

. Tocar el menú de opciones.

Seleccionar los documentos.

Elegir Eliminar ahora.

Apple permite además retirar del teléfono las descargas de archivos almacenados en iCloud Drive sin borrar la copia en la nube. Esta alternativa resulta útil cuando el problema está en el espacio físico del dispositivo y no en la cuenta de iCloud.

Cómo vaciar la papelera en un celular Android

En Google Fotos, los elementos con copia de seguridad permanecen normalmente 60 días en la papelera. Aquellos que no fueron respaldados pueden eliminarse después de 30 días.

Para vaciarla:

Abrir Google Fotos .

. Entrar en Colecciones .

. Seleccionar Papelera .

. Revisar los elementos almacenados.

Utilizar Vaciar papelera o seleccionar archivos concretos.

o seleccionar archivos concretos. Confirmar la eliminación permanente.

Los pasos pueden variar en teléfonos Samsung, Motorola, Xiaomi u otras marcas porque sus galerías incluyen aplicaciones propias. Además, vaciar Google Fotos puede afectar también los archivos sincronizados con la cuenta, por lo que la copia de seguridad debe comprobarse antes de borrar.

Qué más ocupa espacio sin que se note

Después de limpiar las papeleras conviene entrar en el panel de almacenamiento del teléfono. En iPhone se encuentra en Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone, donde aparecen recomendaciones y una lista ordenada de las aplicaciones más pesadas.

Las categorías que suelen crecer más son:

Videos recibidos por mensajería.

Descargas de plataformas de streaming.

Archivos duplicados.

Podcasts almacenados.

Mapas sin conexión.

Caché de redes sociales.

Aplicaciones que no se utilizan desde hace meses.

En iPhone, la función “Desinstalar apps no usadas” retira la aplicación, pero conserva sus documentos y datos para recuperarlos al reinstalarla.