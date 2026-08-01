Acuerdo histórico: Anthropic pagará U$D 1.500 millones por haber entrenado su IA con libros pirateados

El ecosistema de la inteligencia artificial acaba de recibir una sacudida sin precedentes. El pasado 20 de julio , una jueza federal en San Francisco otorgó la aprobación final a un acuerdo histórico: Anthropic deberá pagar 1.500 millones de dólares a aproximadamente 500.000 autores y editores.

Esa cifra representa la mayor compensación por derechos de autor en una demanda colectiva en la historia de los Estados Unidos y pone fin a un litigio que ha mantenido en vilo a Silicon Valley.

A diferencia de otros casos legales, el núcleo del conflicto no se centró en si entrenar una IA con libros protegidos es legal. De hecho, el juez original del caso, William Alsup, dictaminó que el entrenamiento de modelos como Claude sobre textos con copyright puede considerarse "uso justo" (fair use) bajo la ley estadounidense, ya que el proceso es transformativo.

El problema radicó en el "cómo" Anthropic obtuvo los datos. La empresa reconoció haber descargado y almacenado millones de libros provenientes de "bibliotecas en la sombra" o sitios de piratería como Library Genesis (LibGen) y Pirate Library Mirror (PiLiMi) . El tribunal determinó que descargar y mantener una "biblioteca central" de contenido pirata es ilegal de forma independiente al uso posterior que se le dé a la información.

Bajo los términos aprobados por la jueza Araceli Martínez-Olguín, los titulares de derechos recibirán aproximadamente 3.000 dólares por cada obra registrada que haya sido utilizada sin permiso. Se estima que el acuerdo cubre unos 500.000 libros, y el proceso de reclamación ya ha superado el 91% de participación por parte de los afectados.

Además del pago monetario, Anthropic ha sido obligada a cumplir con una medida drástica: destruir sus bibliotecas internas de obras piratas y cualquier copia derivada en un plazo de 30 días.

Project Panama: La "barbarie cultural" para evitar el "IA Slop"

La desesperación de las empresas por obtener datos humanos de alta calidad ha llevado a prácticas curiosas. Anthropic reveló que gastó decenas de millones de dólares en el llamado "Project Panama", consistente en comprar millones de libros físicos, cortarles el lomo para escanearlos a gran velocidad y luego triturar los ejemplares para reciclar el papel.

Esta práctica, aunque calificada de "barbarie cultural" por algunos libreros, fue considerada legal por el tribunal porque los libros fueron adquiridos lícitamente. La razón detrás de este esfuerzo es evitar el "IA slop" (contenido de baja calidad generado por otras IA que ya inunda internet) y entrenar a los modelos con "datos limpios" y estructurados provenientes de autores humanos.

Un aviso para el resto de la industria

El acuerdo de Anthropic funciona como un "ancla de negociación" para otros juicios activos contra gigantes como OpenAI, Meta y Google. Aunque este pacto no genera jurisprudencia obligatoria al no haber llegado a una corte de apelaciones, establece un estándar financiero y ético que las startups de IA ya no pueden ignorar.

Para los fundadores de tecnología, la lección es clara: la procedencia de los datos es ahora una pieza crítica de la infraestructura de cumplimiento legal. En 2026, la ventaja competitiva ya no está solo en el algoritmo, sino en el acceso ético y legal a la creatividad humana.