Milei designó como jueza federal a la esposa del magistrado que interviene en la causa $LIBRA

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Ana María Juan como jueza federal de Hurlingham, una decisión que generó repercusiones debido a que la magistrada es esposa del juez Marcelo Martínez De Giorgi , quien tiene a su cargo la causa que investiga al presidente Javier Milei por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA .

El nombramiento figura en el decreto 589/2026, con las firmas del jefe de Estado y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Fue publicado en el Boletín Oficial , luego de que el Senado aprobara su pliego.

La designación se produce dos semanas después de que Martínez De Giorgi resolviera apartar de la causa a las víctimas de la presunta estafa que intervenían como querellantes , una decisión que fue apelada y ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal.

Aunque Ana María Juan fue designada al frente del Juzgado Federal de Hurlingham, ese tribunal todavía no se encuentra habilitado para funcionar.

Desde el Gobierno explicaron que la magistrada fue nombrada a pedido de la Cámara Federal de San Martín para cubrir de manera transitoria otros juzgados vacantes de la jurisdicción, como los de Morón o Moreno , hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada.

La situación contrasta con el caso de María Verónica Michelli, cuyo nombramiento para un tribunal oral federal de La Plata continúa sin concretarse porque ese juzgado también permanece inhabilitado. Según trascendió, el Ejecutivo no impulsa su designación debido a que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre distintos casos que involucran al Gobierno, entre ellos el expediente por la criptomoneda $LIBRA.

Karina y Javier Milei son investigados por en la causa $LIBRA. EFE

Ana María Juan desarrolló gran parte de su carrera en la Justicia Federal. Fue secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py y, hasta su designación, se desempeñaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio.

Además, obtuvo el primer lugar en el concurso para ocupar el Juzgado Federal de Hurlingham y su pliego fue impulsado en distintos momentos por las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y, finalmente, Javier Milei.

La causa $Libra y la renovación de la Cámara Federal

El nombramiento se produce mientras continúa la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, en la que Martínez De Giorgi decidió excluir a todos los querellantes. Esa resolución fue apelada y será analizada por la Cámara Federal.

En paralelo, el Gobierno avanza con una renovación de ese tribunal, clave para las causas de corrupción y de alto impacto institucional.

El Poder Ejecutivo ya envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, una de ellas en la Sala I, que deberá intervenir en las apelaciones vinculadas al expediente $LIBRA.

A su vez, en los próximos días quedará una nueva vacante por la salida del camarista Martín Irurzun, quien dejará su cargo al cumplir los 75 años, edad límite para ejercer la magistratura. El juez solicitó una prórroga por cinco años más, pero el Gobierno rechazó el pedido y la presentación judicial realizada por Irurzun fue rechazada.