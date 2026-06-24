Cuatro detenidos por el niño asesinado en Chile: del emotivo viaje a Mendoza a un final desolador

La investigación por el brutal crimen de un niño de 12 años en Chile avanzó con la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en la encerrona que terminó este martes a la madrugada con la muerte del menor en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago.

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Entre los detenidos hay dos adolescentes de 17 años, un joven de 18 y otro de 21. Según informaron en BioBioChile, uno de los imputados se presentó voluntariamente en la 14ª Comisaría de San Bernardo acompañado por su padrastro, quien decidió entregarlo a la policía.

El caso generó una profunda conmoción tanto en Chile como en Argentina debido a la violencia del episodio, la edad de la víctima y la historia familiar.

El niño viajaba junto a su padre argentino y una tía de regreso a Chile después de pasar el fin de semana en Mendoza para celebrar el Día del Padre y compartir un encuentro familiar, detallaron en el noticiero 24 Horas. La familia había compartido el domingo con otro hijo del papá del menor fallecido, por lo que el objetivo había sido reunir a ambos hermanos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía Occidente y el OS9 de Carabineros, los sospechosos integraban una banda criminal que había iniciado horas antes un extenso recorrido por distintos puntos de la Región Metropolitana de Santiago.

Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre

Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre

La investigación sostiene que el primer hecho ocurrió en una estación de servicio Shell de San Bernardo, donde los delincuentes robaron un vehículo mediante violencia.

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Posteriormente participaron en otros delitos, entre ellos un asalto que tuvo como víctima a un carabinero que se encontraba fuera de servicio. El funcionario sufrió una fractura y no logró reaccionar ante la rapidez con la que actuó el grupo.

Los investigadores consideran que todos esos episodios forman parte de un mismo "tour delictivo", una modalidad en la que los delincuentes encadenan distintos robos y asaltos utilizando vehículos previamente sustraídos.

El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado Gentileza / BioBioChile

El ataque que terminó en tragedia ocurrió durante la madrugada del martes sobre la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito. Allí la banda interceptó el automóvil en el que viajaba la familia argentina cuando regresaba hacia la comuna de Puente Alto.

Según la información reunida por la fiscalía, el padre y la tía lograron descender del vehículo durante el asalto. Sin embargo, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad cuando los delincuentes escaparon con el automóvil.

La víctima fue arrastrada durante aproximadamente tres kilómetros y murió como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas.

El crimen del nene de 12 años encendió un debate político en Chile

El caso provocó una fuerte repercusión pública y encendió el debate sobre la inseguridad y la participación de menores de edad en delitos violentos en Chile.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció la gravedad del crimen del adolescente de 12 años y admitió: "Nuestras políticas públicas han llegado tarde".

"Fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo, encontrando la muerte. Doce años equivale a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático", expresó el martes por la mañana.

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Por su parte, el ministro de Seguridad trasandino, Martín Arrau, aseguró que "el Estado falló" en su obligación de proteger a los ciudadanos y reclamó medidas más severas contra los responsables.

"Hay que hacer cambios profundos en la forma en la cual enfrentamos a delincuencia. Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia", afirmó sobre el debate parlamentario sobre reformas legales vinculadas a la responsabilidad penal juvenil.

El fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, precisó que la investigación logró vincular a los detenidos con al menos cinco delitos cometidos durante esa misma jornada. Entre ellos figuran el robo con violencia del primer vehículo, el robo con intimidación al funcionario policial y el robo con homicidio que derivó en la muerte del niño argentino.

Además, las autoridades identificaron otros dos hechos delictivos que integrarían la misma secuencia criminal. Como parte de las diligencias, los vehículos robados fueron recuperados por las fuerzas de seguridad.

Los cuatro detenidos serán formalizados por la Fiscalía Occidente por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

En Chile, la responsabilidad penal comienza a los 14 años, por lo que los adolescentes de 17 años también enfrentarán cargos ante la Justicia.