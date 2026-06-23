Turistas argentinos y chilenos quedaron atrapados en un tiroteo en una favela en Río de Janeiro

Una mañana que prometía ser una experiencia turística se transformó en una escena de terror en Río de Janeiro para unos 60 turistas, entre ellos argentinos y chilenos, luego de que quedaran atrapados en medio de un tiroteo en una favela, donde se registraron cuatro muertos.

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El incidente comenzó este martes, alrededor de las 5 de la madrugada , en la favela Santa Marta , un punto icónico de la ciudad. Los visitantes, que habían subido a la cima del morro para contemplar el amanecer, quedaron atrapados en medio de un intenso fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad y bandas criminales.

Como saldo del enfrentamiento, al menos cuatro personas resultaron muertas , aunque las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas pertenecía al grupo de turistas. El intercambio de disparos fue descrito por testigos como una "situación de guerra" que se prolongó por unos 20 minutos.

El grupo de visitantes, compuesto en gran parte por argentinos y chilenos , se vio obligado a tirarse al suelo del mirador para protegerse de las ráfagas de disparos y las explosiones que resonaban en los alrededores.

La violencia no se limitó a la cima de la favela, debido a que un pasajero de un colectivo que circulaba por la vía de acceso principal resultó herido en una pierna por una bala perdida .

Asimismo, residentes del lugar denunciaron impactos de proyectiles en diversas estructuras, incluyendo un edificio residencial y una iglesia metodista. Hacia las 8 de la mañana, la Policía Civil informó que la situación estaba bajo control, aunque las acciones en la zona continuaban.

Este despliegue forma parte de la denominada "Operación Contención", una ofensiva lanzada para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Según datos oficiales, desde el inicio de esta campaña se han detenido a más de 360 personas y se han incautado cerca de 480 armas de fuego, incluyendo 190 fusiles. La primera fase de esta operación, realizada a fines de 2025, fue calificada como la más letal en la historia de la ciudad, con un saldo de 122 fallecidos.

El mirador de Santa Marta es uno de los destinos más frecuentados por los viajeros debido a sus vistas privilegiadas del Cristo Redentor y el Pan de Azúcar.

Sin embargo, este suceso pone nuevamente de relieve la compleja convivencia entre la actividad turística y la violencia del narcotráfico en la ciudad carioca, un fenómeno que ya se había manifestado en abril de este año cuando otros 200 turistas quedaron atrapados en circunstancias similares en la favela de Vidigal.