Chile: el polémico cruce de José Antonio Kast con un niño que se negó a saludarlo y la madre terminó detenida

La entrega de títulos de dominio a familias mapuche en el Centro Cultural Liquén de Villarrica se transformó este jueves en un escenario de alta tensión política y social, donde el presidente de Chile, José Antonio Kast , protagonizó un altercado verbal con una mujer y su hijo menor de edad, luego de que este último rechazara un saludo del mandatario.

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El episodio comenzó cuando Kast se acercó a un grupo de vecinos que lo esperaba tras una reja. Al extender la mano hacia un niño, el menor no respondió al gesto.

Ante el desaire, el presidente comentó: “Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios” . La madre del menor intervino de inmediato, increpando al jefe de Estado por su gestión y afirmando que su hijo actuaba con “conciencia” frente a la situación del país.

Visiblemente molesto, el mandatario defendió su administración asegurando que estaban “recuperando el orden y la libertad” . Sin embargo, el momento más controvertido ocurrió cuando Kast volvió a dirigirse al niño, diciéndole: “Que su mamá no lo use a usted” .

Estas palabras desataron gritos de "demagogo" y "nazi" por parte de los presentes, mientras otros asistentes recriminaban al presidente por utilizar al menor como parte de la disputa política.

Detención y repercusiones

Minutos después de que el mandatario ingresara al recinto cultural, personal de la escolta presidencial y Carabineros realizaron un control de identidad preventivo a la mujer.

El procedimiento reveló que la manifestante registraba dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emitida por el Juzgado de Garantía de Iquique. Tras el hallazgo, fue trasladada a la Séptima Comisaría de Villarrica.

El incidente no tardó en viralizarse, provocando una ola de críticas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a través de sus redes sociales la actitud de Kast, calificándola como una muestra de “soberbia y desprecio a la gente”.

Por su parte, el Gobierno intentó matizar el conflicto. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, minimizó el hecho en una entrevista televisiva, señalando que cualquier autoridad en terreno está expuesta a este tipo de interpelaciones.

No obstante, analistas locales destacan que, aunque otros jefes de Estado han sido increpados en el pasado, no hay registros recientes de un mandatario respondiendo en un tono similar a un menor de edad.