El escritor español Arturo Pérez-Reverte anunció su próxima novela: de qué trata y cuándo se publicará

Arturo Pérez-Reverte volverá a las librerías con una nueva novela. El próximo 20 de octubre, el reconocido escritor español publicará " La hipótesis más peligrosa ", una historia de aventuras ambientada en el Mediterráneo que estará disponible de manera simultánea en España y América Latina.

El anuncio fue realizado por la editorial Alfaguara, que definió al Mediterráneo como un escenario donde "todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas", un territorio que servirá de telón de fondo para la nueva ficción del autor.

La novela tiene como protagonista a Cal Gadea, un adolescente de 16 años criado por sus abuelos y apasionado por los videojuegos. Impulsado por una pregunta que lo acompaña desde la infancia —por qué su padre abandonó a su madre y nunca formó parte de su vida—, el joven inicia una búsqueda que lo conduce hasta Asier Lerrant, el hombre al que nunca conoció.

Siguiendo apenas unas pistas y una vieja fotografía, Cal logra localizarlo en un puerto del Mediterráneo. A partir de ese encuentro, ambos emprenden un viaje a bordo de un velero dedicado al tráfico de obras de arte robadas, donde la reconciliación personal se entrelaza con un antiguo enigma histórico y una trama de corte policial.

Con esta nueva obra, Pérez-Reverte vuelve a combinar algunos de los elementos más característicos de su narrativa: la aventura, la reconstrucción histórica y el suspenso, en un escenario cargado de referencias culturales y episodios que marcaron la historia del Mediterráneo.

Un escritor best seller

Escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española desde 2003, Arturo Pérez-Reverte es uno de los autores en lengua española con mayor proyección internacional y millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Entre sus títulos más populares se encuentran "El capitán Alatriste", saga que se convirtió en uno de los grandes fenómenos editoriales españoles, además de " La piel del tambor", "La tabla de Flandes" y "El club Dumas".

Su última novela publicada fue "Misión en París" (2025), mientras que su libro más reciente es "Enviado especial", editado en mayo de 2026, una recopilación de crónicas y reportajes escritos durante su extensa trayectoria como corresponsal de guerra.