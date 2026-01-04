Enzo Pérez llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y disputará la Copa Libertadores

Tras su salida de River, el mendocino acordó un contrato por un año con el Bicho de La Paternal, que debutará en el máximo certamen continental ante Barcelona de Guayaquil.

El mendocino, Enzo Pérez, ídolo, caudillo y capitán del Club Atlético River Plate, seguiría su carrera en Argentinos Juniors.

Luego de varias semanas de incertidumbre, Enzo Pérez definió su próximo destino: jugará en Argentinos Juniors la próxima temporada. El acuerdo llega tras su salida de River y le permitirá disputar la Copa Libertadores, para la que el club de La Paternal ya está clasificado.

El entrenador Nicolás Diez fue clave para que el Bicho mejorara la oferta contractual y se quedara con el volante central de 39 años, que firmará por un año. De este modo, el regreso de Pérez a Deportivo Maipú quedará en espera.

En ese período, el Tifón de Boyacá afrontará el máximo torneo continental y comenzará su camino en la Fase 2, instancia en la que se medirá ante Barcelona de Guayaquil.

ENZO PÉREZ El volante Enzo Pérez, no continuará en River, tras una decisión de Marcelo Gallardo. Gentileza. El cierre de etapa en River El último paso de Pérez por River no fue el esperado: con el correr del año perdió minutos, pese a haber sido titular en los cierres ante Vélez y Racing en el Clausura, y Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta para esta temporada. Libre, el mendocino recibió una despedida tibia en redes junto a otros héroes de Madrid 2018: "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!".

El mediocampista ídolo de River y jugador mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 jugó 38 partidos en la última temporada, mayormente en el primer semestre, y luego dejó de ser opción habitual.