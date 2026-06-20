Dos lados de un mismo río: el carácter de Huentala Blocks Edition Austral y Boreal premiados por Tim Atkin

Los dos Malbecs de alta gama de Huentala Wines, nacidos a ambos lados de un río seco en Gualtallary, fueron destacados por el crítico británico Tim Atkin en su informe Argentina 2026. Con 94 y 93 puntos, Boreal y Austral reflejan cómo las diferencias de suelo, clima y exposición dentro de una misma finca pueden dar origen a vinos con identidades únicas.

La geografía de un viñedo puede determinar por completo la identidad de un vino. En La Isabel Estate, la finca que Huentala Wines cultiva en el corazón de Gualtallary, a 1.400 msnm, un río seco atraviesa la propiedad y la divide naturalmente. Este accidente geográfico da origen a Huentala Blocks Edition Austral y Boreal, dos Malbecs 100% que expresan el terroir a partir de las marcadas diferencias que existen a cada lado de su cauce.

La división fragmenta el viñedo en bloques boreales (al norte) y australes (al sur). Cada sector presenta características distintivas de suelo, topografía y exposición solar. Además, el sector norte registra temperaturas más frescas que el sur, una particularidad climática que marca matices significativos en el ritmo de maduración de la uva.

A partir de esta diversidad y mediante un minucioso trabajo de microvinificación, el equipo enológico de la bodega elabora ambas etiquetas buscando reflejar la expresión más genuina de cada parcela. Provenientes de viñedos plantados a 1.400 metros sobre el nivel del mar, en un clima desértico continental con gran amplitud térmica, ambos vinos comparten una crianza de 18 meses en barricas de roble y una guarda mínima de 8 meses en botella, logrando ejemplares de gran complejidad, elegancia y potencial de evolución.

El perfil de los vinos y sus reconocimientos en el informe especial de Argentina 2026 de Tim Atkin Esta segmentación basada en los dos lados del río fue reconocida en el reciente informe especial sobre Argentina de Tim Atkin, el reconocido MW (Master of Wine) y crítico británico:

Huentala Blocks Edition Boreal Block 03 Malbec 2023 – 94 puntos