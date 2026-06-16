Hospital Español de Mendoza incorpora un nuevo mamógrafo digital

El nuevo equipo de última generación al servicio de Diagnóstico por Imágenes produce resultados de mayor resolución y precisión que los sistemas analógicos, lo que se traduce en estudios más rápidos y más cómodos.

La mejora tecnológica permitió además reorganizar el servicio: hoy, en una sola visita de aproximadamente 30 minutos, las pacientes pueden realizarse hasta tres estudios combinados, mamografía digital, ecografía mamaria y ecografía transvaginal o control ginecológico general, sin necesidad de sacar turnos separados ni volver en distintas fechas.

El servicio funciona de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 hs. a cargo de la Dra. Daisy Gómez Ismay, y de martes a jueves de 13:00 a 15:30 hs. a cargo de la Dra. Ayelén Scarso.

"Ya tenemos mamógrafo digital nuevo. Nos brinda mejor calidad de imágenes y genera un servicio más dinámico, con lo cual podemos atender mayor demanda de pacientes de la mejor manera", señaló la Dra. Gómez Ismay, encargada del servicio de mamografía del HEM.

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¿Por qué combinar los tres estudios en una misma consulta?

La mamografía digital permite detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso son significativamente mayores. La ecografía mamaria la complementa de forma clave: aporta información adicional sobre nódulos que las mamografías pueden no mostrar con suficiente claridad, especialmente en mamas densas. A su vez, la ecografía transvaginal o el control ginecológico general permiten evaluar el estado del útero y los ovarios, detectando a tiempo condiciones como quistes, miomas o alteraciones que, sin síntomas evidentes, pueden pasar inadvertidas. Realizar los tres estudios en una sola visita no solo optimiza el tiempo de las pacientes, sino que ofrece una visión integral de la salud ginecológica y mamaria, facilitando un seguimiento médico más completo y efectivo.

Los turnos pueden solicitarse al 2614490379 y a los canales oficiales del hospital.

El servicio será brindado en la sede principal del Hospital Español (Av. San Martin, Godoy Cruz)

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