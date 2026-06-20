20 de junio de 2026 - 11:15

Cosmo Casino renueva su sala de juegos y presenta una experiencia de entretenimiento sin precedentes

La sala incorporó más de 18 nuevas máquinas de última generación del fabricante internacional Zitro, incluyendo juegos exclusivos en Mendoza y sistemas de pozos progresivos que superan los 5 millones de pesos. La renovación forma parte de un plan de modernización que continuará durante todo el año.

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En su continua consolidación como referente en entretenimiento e innovación, Cosmo Casino renueva su sala de juegos con la incorporación de más de 18 nuevas máquinas de última generación del fabricante internacional Zitro, reconocido mundialmente por la calidad, tecnología y diseño de sus productos.

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Esta importante inversión permite a los visitantes disfrutar de nuevas propuestas de juego que combinan gráficos de alta definición, mecánicas innovadoras y atractivos pozos progresivos interconectados.

Entre las principales novedades se destacan las nuevas máquinas Concept y Fantasy, estas últimas únicas en Mendoza. Nuevos juegos como Ancient Link, Brave Dragon, King Fu Frog y Legendary Sword llegan a Cosmo Casino para ofrecer una dinámica de juego envolvente y mayores oportunidades de premios.

Además, la renovada sala incorpora el espectacular sistema de pozos progresivos interconectados Mega Lounge y Grand Mega Lounge, que actualmente supera los 5 millones de pesos, generando una experiencia aún más emocionante para quienes buscan grandes premios.

Esta renovación forma parte de un ambicioso plan de modernización que Cosmo Casino puso en marcha durante el mes de junio y que continuará desarrollándose en los próximos meses. La incorporación de nuevas tecnologías, propuestas de entretenimiento y experiencias innovadoras es solo el comienzo de una serie de novedades que la empresa tiene preparadas para sus clientes.

Con una mirada puesta en el futuro y el compromiso permanente de ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, Cosmo Casino seguirá sorprendiendo con nuevas inversiones, lanzamientos y propuestas diseñadas para potenciar la diversión.

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