21 de junio de 2026 - 00:00

La cofermentación: el proceso que refuerza la consistencia de Huentala Wines

Respaldada por la consistencia de sus productos, Huentala Wines, la bodega ubicada en Gualtallary, Valle de Uco, consolida la cofermentación como un proceso relevante dentro de su filosofía de elaboración.

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El proceso de cofermentación

Para explicar de forma sencilla de qué se trata este método, José "Pepe" Morales, enólogo de Huentala Wines, detalla: "La cofermentación es el proceso en el cual se cosechan dos uvas diferentes —ya sea por variedad o por alguna característica particular— y se fermentan juntas. El proceso implica hacer la cosecha el mismo día y, ese mismo día, comenzar la operación de elaboración con las dos uvas en el mismo recipiente, ya sea pileta, tanque, barrica, etc.”

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Este proceso de vinificación aporta un elemento distintivo a la bodega. Según explica el enólogo, la diferencia radica en el momento de la unión de los componentes: "Teniendo los mismos elementos por separado, ya como vino terminado, y los juntamos en la misma proporción, para nosotros el resultado encuentra su mejor expresión cuando hacemos el proceso de cofermentación".

Lo que comenzó primero como ensayos enológicos, fue dando buenos resultados a través del tiempo, con una gran aceptación de los consumidores, críticas y reconocimientos en el mercado. Actualmente, la bodega cuenta con dos alternativas cofermentadas: Huentala Zonos Malbec, una cofermentación de uvas Malbec provenientes de distintas zonas del viñedo ubicado en Gualtallary, y Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend, una cofermentación de Malbec y Cabernet Franc, también procedentes del mismo viñedo .

Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend

Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend combina las variedades Malbec y Cabernet Franc, una mezcla nacida del gusto del equipo por la expresión de ambos varietales en Guatallary. Con el paso del tiempo, el origen de los componentes fue evolucionando tras los ensayos en la bodega.

"En un principio, el Malbec era 100% Gualtallary y el Cabernet Franc de la zona sur del Valle de Uco", recuerda Pepe Morales. "Después de hacer varios ensayos, nos dimos cuenta de que la expresión del Cabernet Franc de Gualtallary para la cofermentación andaba muy bien. Así que a partir del año 22, empezamos a cofermentar ambos varietales de nuestro viñedo en Gualtallary. Comparando distintos ensayos, fue siempre el mejor resultado".

"Sensorialmente es un vino que a mí me gusta mucho por la textura muy típica de Gualtallary. Tiene un tanino de grano muy fino con una sensación dulce y amplia en boca sin perder la frescura. La combinación de las frutas negras del Malbec de Gualtallary y todas las especias y las hierbas del Cabernet Franc de este viñedo hacen de este vino un ejemplar realmente especial".

Contacto Huentala Wines:

www.huentalawines.com | IG: @huentalawines | FB: /HuentalaWines | Linkedin: /HuentalaWines

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