Festejá en grande cada triunfo argentino en Devas Bar La Cabrera y La Tavolata.

El día posterior a cada partido que gane Argentina, todas las mesas a partir de cuatro comensales que almuercen o cenen en Devas Bar La Cabrera o La Tavolata recibirán de obsequio una botella de Sombrero Extra Brut Rosé.
La pasión por la Selección se vive con el doble de emoción. Para acompañar el triunfo de cada partido argentino, Grupo Huentala lanza una propuesta exclusiva.
El día posterior a cada partido que gane Argentina, todas las mesas a partir de cuatro comensales que almuercen o cenen en Devas Bar La Cabrera o La Tavolata recibirán de obsequio una botella de Sombrero Extra Brut Rosé.
Para más información y reservas: WhatsApp: +54 261 416-5835