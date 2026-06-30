30 de junio de 2026 - 00:00

Festejá en grande cada triunfo argentino en Devas Bar La Cabrera y La Tavolata.

La pasión por la Selección se vive con el doble de emoción. Para acompañar el triunfo de cada partido argentino, Grupo Huentala lanza una propuesta exclusiva.

Devas Bar

El día posterior a cada partido que gane Argentina, todas las mesas a partir de cuatro comensales que almuercen o cenen en Devas Bar La Cabrera o La Tavolata recibirán de obsequio una botella de Sombrero Extra Brut Rosé.

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Detalles de la propuesta:

  • Beneficio: Una botella de Sombrero Extra Brut de obsequio cada 4 personas. Aplican consumos mínimos.
  • Vigencia: Exclusivamente el día posterior a cada triunfo de la Selección Argentina.
La Tavolata

Espacios adheridos:

  • Devas Bar (Sheraton Mendoza Hotel)
  • La Cabrera (Hualta Hotel, Curio Collection by HIlton)
  • La Tavolata (Huentala Hotel)
La Cabrera

Para más información y reservas: WhatsApp: +54 261 416-5835

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