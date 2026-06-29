SuaviPack fortalece la articulación público-privada para impulsar la producción y la reinserción laboral

Este lunes, SuaviPack recibió al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , en su planta de producción ubicada en el Complejo Penitenciario Almafuerte I . El jefe comunal recorrió las instalaciones para conocer el funcionamiento de un modelo que combina actividad industrial, capacitación y reinserción laboral para personas privadas de la libertad.

En ese marco, la directora institucional de SuaviPack, Georgina Riveros , puso en valor el crecimiento de la iniciativa, que abastece con papel higiénico, toallas intercaladas y bobinas al Municipio de Mendoza y ya despierta el interés de nuevas empresas por sumarse a este esquema de producción con impacto social.

La planta de SuaviPack funciona dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte I y es la única fábrica industrial del país instalada en un establecimiento penitenciario. Allí se elaboran papel higiénico, toallas intercaladas y bobinas , integrando la producción , la capacitación laboral y la incorporación de hábitos de trabajo para personas privadas de la libertad.

La planta funciona dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte I y combina actividad industrial con capacitación laboral para personas privadas de la libertad.

Durante la recorrida, Ulpiano Suárez estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza y la directora institucional de SuaviPack, Georgina Riveros . Además de recorrer las líneas de producción, el intendente conversó con los colaboradores de la planta, quienes compartieron cómo el aprendizaje de un oficio les permitió adquirir herramientas para construir un nuevo proyecto de vida mientras preparan los pedidos destinados al Municipio de Mendoza.

En ese marco, Riveros destacó el valor que tuvo la visita del jefe comunal. " Para mí, la visita de Ulpiano es muy importante, no solo porque valora el trabajo que hacemos, sino también porque se interesa en conocer el destino de la inversión que realiza la Ciudad de Mendoza ", afirmó.

Luego explicó que actualmente la empresa produce para el municipio papel higiénico, toallas intercaladas y bobinas, y remarcó que "detrás de cada uno de esos productos hay personas que se están formando, aprendiendo un oficio y construyendo una nueva oportunidad". Además, sostuvo que "esta empresa es un puente para generar cambios y oportunidades; estamos convencidos de que la educación transforma y es uno de los valores que queremos seguir fortaleciendo".

SuaviPack (1) SuaviPack abastece al Municipio de Mendoza con papel higiénico, toallas intercaladas y bobinas elaboradas en su planta del Complejo Penitenciario Almafuerte I. Gentileza SuaviPack

La articulación entre el sector público y privado que busca convertir a Mendoza en un referente nacional

SuaviPack nació a partir de una articulación entre Grupo Fonther, la Unión Industrial de Mendoza, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de demostrar que la industria puede convertirse en una herramienta para generar empleo, capacitación y reinserción laboral. Actualmente, la empresa abastece a la Ciudad de Mendoza y a importantes compañías privadas, mientras crece el interés de nuevas firmas por incorporarse a este modelo productivo.

Según informó la empresa, ya existe una lista de espera de compañías que buscan sumarse al polo industrial impulsado por SuaviPack, una iniciativa que combina desarrollo económico, generación de empleo y transformación social.

SuaviPack El modelo de articulación entre el sector público y privado que busca generar oportunidades de reinserción laboral. Gentileza SuaviPack

Sobre los desafíos a futuro, Georgina Riveros aseguró que "queremos que Mendoza sea la provincia que le muestre al país que la industria también puede transformar vidas". En ese sentido, sostuvo que "las personas privadas de la libertad deben aprender un oficio, incorporar hábitos de trabajo, respetar horarios y prepararse para que, al cumplir su condena, puedan reinsertarse en la sociedad siendo mejores personas".

También destacó que "las oportunidades hay que generarlas y mostrarlas" y concluyó: "sabemos que no todos elegirán ese camino, pero si logramos que un porcentaje de esas personas cambie su vida gracias al trabajo, la capacitación y el compromiso que ponemos cada día, todo el esfuerzo habrá valido la pena".

WhatsApp Image 2026-06-29 at 19.49.59 El psicólogo del equipo, Manuel Mir. Gentiñleza SuaviPack

Actualmente, Mendoza cuenta con más de 7.500 personas privadas de la libertad, de las cuales aproximadamente 2.000 participan en programas de capacitación y 238 trabajan en empresas privadas instaladas en establecimientos penitenciarios.

Quienes deseen comprar los productos de SuaviPack o conocer más sobre la empresa pueden visitar su cuenta oficial de Instagram: @suavipack, donde publica novedades sobre su producción y canales de contacto.