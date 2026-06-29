La Isabel Estate: De la propia finca a la identidad de la línea de vinos de Huentala Wines

Concebida como el corazón y el centro de la pirámide de la marca, Huentala La Isabel Estate adopta la identidad de su terruño de origen para otorgar un carácter sofisticado y equilibrado, indispensable para toda la gama de la bodega.
Tomando el nombre de la emblemática finca de la bodega en Gualtallary, esta línea de vinos se consolida como el pilar de solidez, sobriedad y consistencia dentro del portfolio de Huentala Wines.
Concebida como el corazón y el centro de la pirámide de la marca, Huentala La Isabel Estate adopta la identidad de su terruño de origen para otorgar un carácter sofisticado y equilibrado, indispensable para toda la gama de la bodega.
La línea destaca por su notable consistencia a través de sus cuatro varietales —Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc y Cofermented Blend—. Cada uno es el resultado de un cuidadoso proceso de elaboración diseñado para preservar la esencia pura y la máxima expresión de Gualtallary:
Conseguilos en el Wine Shop ubicado en el Huentala Hotel: 2614 160918 o a través de nuestra tienda online: [email protected]
Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala —grupo empresario liderado por Julio Camsen—, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.
La bodega abre sus puertas al turismo ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y un parque de esculturas de gran tamaño, además de una propuesta gastronómica con menús temáticos en el restaurante Rastro by Huentala Wines.
Por otro lado, los turistas pueden visitar la sede de Huentala Wines en pleno centro de la ciudad de Mendoza, situada en el edificio del Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América.
Contacto Huentala Wines:
IG: @huentalawines
FB: /HuentalaWines
Linkedin: /HuentalaWines