La Isabel Estate: De la propia finca a la identidad de la línea de vinos de Huentala Wines

Tomando el nombre de la emblemática finca de la bodega en Gualtallary, esta línea de vinos se consolida como el pilar de solidez, sobriedad y consistencia dentro del portfolio de Huentala Wines.

Concebida como el corazón y el centro de la pirámide de la marca, Huentala La Isabel Estate adopta la identidad de su terruño de origen para otorgar un carácter sofisticado y equilibrado, indispensable para toda la gama de la bodega.

La línea destaca por su notable consistencia a través de sus cuatro varietales —Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc y Cofermented Blend—. Cada uno es el resultado de un cuidadoso proceso de elaboración diseñado para preservar la esencia pura y la máxima expresión de Gualtallary:

Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay: Nacido a 1.250 metros sobre el nivel del mar, este blanco se mantiene como un vino refinado y complejo. Su nariz combina notas de almendra tostada, nuez y avellana, complementadas con dejos minerales y un toque de vainilla. En boca posee una notable concentración y sabores a frutas blancas maduras, respaldados por un perfecto equilibrio y una acidez vivaz.

Nacido a 1.250 metros sobre el nivel del mar, este blanco se mantiene como un vino refinado y complejo. Su nariz combina notas de almendra tostada, nuez y avellana, complementadas con dejos minerales y un toque de vainilla. En boca posee una notable concentración y sabores a frutas blancas maduras, respaldados por un perfecto equilibrio y una acidez vivaz. Huentala La Isabel Estate Malbec: Con una crianza de 14 meses en roble, es un tinto complejo y de gran personalidad. Su color rojo violáceo intenso anticipa aromas a frutos del bosque y sutiles notas de vainilla. En el paladar, su acidez refrescante y taninos sedosos lo vuelven vibrante, ofreciendo un final largo y persistente.

Con una crianza de 14 meses en roble, es un tinto complejo y de gran personalidad. Su color rojo violáceo intenso anticipa aromas a frutos del bosque y sutiles notas de vainilla. En el paladar, su acidez refrescante y taninos sedosos lo vuelven vibrante, ofreciendo un final largo y persistente. Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc : De un profundo color rojo rubí, este vino sorprende por su frescura y complejidad. Sus aromas especiados se entrelazan con un fondo de notas herbales y frutas negras. En el paladar presenta una entrada dulce y taninos envolventes que se combinan con una refrescante acidez para lograr un final sofisticado.

: De un profundo color rojo rubí, este vino sorprende por su frescura y complejidad. Sus aromas especiados se entrelazan con un fondo de notas herbales y frutas negras. En el paladar presenta una entrada dulce y taninos envolventes que se combinan con una refrescante acidez para lograr un final sofisticado. Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend: Nacido de la cofermentación de Malbec y Cabernet Franc, este blend cuenta con una crianza de 14 meses en roble francés que le confiere un perfil aromático complejo, donde la fruta roja se ensambla con delicadas notas de tabaco y vainilla. En boca es sabroso, de textura densa y taninos pulidos que conducen a un final prolongado. Conseguilos en el Wine Shop ubicado en el Huentala Hotel: 2614 160918 o a través de nuestra tienda online: [email protected]

SOBRE HUENTALA WINES Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala —grupo empresario liderado por Julio Camsen—, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

La bodega abre sus puertas al turismo ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y un parque de esculturas de gran tamaño, además de una propuesta gastronómica con menús temáticos en el restaurante Rastro by Huentala Wines.