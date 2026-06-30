Ante las temperaturas bajo cero, Fundación Huentala recuerda que sigue operativo su refugio para personas en situación de calle

El espacio brinda asistencia integral, cena, desayuno y un entorno seguro todas las noches. El refugio busca mitigar el impacto del invierno extremo en Mendoza. Además, continúa abierta la colecta de abrigo "Tu abrigo nos conecta".

albergue Ante la llegada de las temperaturas bajo cero que azotan a la provincia, la Fundación Huentala recuerda a la comunidad que se encuentra plenamente operativo el Refugio Huentala, un espacio para brindar resguardo y dignidad a las personas en situación de calle durante la época más cruda del año.

El albergue, que funciona en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad de Mendoza y el Arzobispado de Mendoza, abre sus puertas todos los días de 20:00 a 09:00 h, de forma continua hasta el próximo 31 de agosto. El mismo, garantiza servicios integrales para atravesar las noches más frías en un entorno digno y seguro: camas completamente equipadas con sábanas limpias y frazadas, calefacción en todas las instalaciones, duchas de agua caliente y kits de higiene personal, y cena y desayuno diarios.

Datos de gestión y resultados del 2025 La continuidad del programa se apoya en los indicadores objetivos obtenidos durante el ciclo 2024-2025. A lo largo de 72 jornadas consecutivas de operatividad, el refugio brindó resguardo a 98 personas. El 50% de los participantes permanentes logró reincorporarse al mercado laboral formal en un lapso de 45 días. El sostenimiento logístico demandó la elaboración y distribución de 1.561 kg de raciones de alimento, un volumen alcanzado mediante el aporte de empresas del sector hotelero local y la articulación de una estructura de más de 320 colaboradores, la cual sumó a 209 voluntarios en tareas directas de acompañamiento operativo.

Sigue vigente la campaña "Tu abrigo nos conecta" En paralelo al funcionamiento del refugio, la organización recuerda que continúa activa hasta el 1 de agosto su colecta anual para asistir a los sectores más vulnerables. Se reciben camperas, abrigos (para adultos y niños) y frazadas. Bajo la premisa de una Donación Responsable, se solicita que los artículos estén limpios y en buen estado. Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a San Juan 980 (Ciudad de Mendoza), de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.

SOBRE GRUPO HUENTALA Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro By Huentala Wines, La Cabrera y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.