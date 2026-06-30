Ante las temperaturas bajo cero, Fundación Huentala recuerda que sigue operativo su refugio para personas en situación de calle

albergue Ante la llegada de las temperaturas bajo cero que azotan a la provincia, la Fundación Huentala recuerda a la comunidad que se encuentra plenamente operativo el Refugio Huentala, un espacio para brindar resguardo y dignidad a las personas en situación de calle durante la época más cruda del año.
El albergue, que funciona en un esfuerzo conjunto con la Municipalidad de Mendoza y el Arzobispado de Mendoza, abre sus puertas todos los días de 20:00 a 09:00 h, de forma continua hasta el próximo 31 de agosto. El mismo, garantiza servicios integrales para atravesar las noches más frías en un entorno digno y seguro: camas completamente equipadas con sábanas limpias y frazadas, calefacción en todas las instalaciones, duchas de agua caliente y kits de higiene personal, y cena y desayuno diarios.
Datos de gestión y resultados del 2025
La continuidad del programa se apoya en los indicadores objetivos obtenidos durante el ciclo 2024-2025. A lo largo de 72 jornadas consecutivas de operatividad, el refugio brindó resguardo a 98 personas. El 50% de los participantes permanentes logró reincorporarse al mercado laboral formal en un lapso de 45 días. El sostenimiento logístico demandó la elaboración y distribución de 1.561 kg de raciones de alimento, un volumen alcanzado mediante el aporte de empresas del sector hotelero local y la articulación de una estructura de más de 320 colaboradores, la cual sumó a 209 voluntarios en tareas directas de acompañamiento operativo.
Sigue vigente la campaña "Tu abrigo nos conecta"
En paralelo al funcionamiento del refugio, la organización recuerda que continúa activa hasta el 1 de agosto su colecta anual para asistir a los sectores más vulnerables. Se reciben camperas, abrigos (para adultos y niños) y frazadas. Bajo la premisa de una Donación Responsable, se solicita que los artículos estén limpios y en buen estado. Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a San Juan 980 (Ciudad de Mendoza), de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.
SOBRE GRUPO HUENTALA
Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro By Huentala Wines, La Cabrera y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.