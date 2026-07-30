Accidente fatal en Córdoba: una camioneta se partió a la mitad y murieron tres personas

Una nueva tragedia vial conmocionó a la provincia de Córdoba este jueves, donde una camioneta protagonizó un brutal accidente en la autopista Córdoba-Rosario, dejando tres víctimas fatales .

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El hecho se registró alrededor de las 9:00 horas, a la altura del kilómetro 515 en la mano que circula con sentido hacia la ciudad de Rosario, frente a la localidad de Morrison .

Como consecuencia del violento impacto, tres de los ocupantes perdieron la vida en el acto . Por su parte, un cuarto pasajero, un hombre de 47 años, logró sobrevivir al choque pero fue trasladado de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Bell Ville con heridas de gravedad.

La mecánica del accidente, que aún se encuentra bajo investigación, indica que el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que la camioneta embistiera primero el guardarraíl y posteriormente chocara contra la columna de un cartel informativo ubicado a la vera de la traza.

La fuerza de la colisión fue de tal magnitud que el vehículo quedó literalmente partido a la mitad en medio de la calzada, con restos distribuidos por todo el sector.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Córdoba, que desplegó un importante operativo para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito, el cual permaneció interrumpido durante varias horas.

Según las primeras hipótesis que manejan los investigadores, se ha descartado la participación de un segundo vehículo en el siniestro, por lo que las pericias intentan determinar si el accidente fue provocado por un exceso de velocidad o una mala maniobra.

Este tramo de la autopista, inaugurada en 2010 como una vía estratégica que conecta el corazón productivo del país, tiene una velocidad máxima permitida de 130 kilómetros por hora.

No obstante, las autoridades volvieron a señalar la imprudencia al volante como uno de los factores determinantes en este tipo de tragedias que enlutan las rutas argentinas.