Le costó apenas 15 días: el impensado programa de El Trece que destronó a Vero Lozano y Telefe

El programa estilo magazine de Vero Lozano en Telefe fue el líder indiscutido del rating en los programas de la tarde . Sin embargo, un nuevo ciclo de El Trece , que tiene menos de un mes al aire, logró lo impensado y destronó a la famosa conductora.

Con picos de 4,2 de rating, “La cocina rebelde” el reciente estrenado programa de la conocida cocinera Jimena Monteverde le ganó este miércoles , en una tarde atípica, a “Cortá por Lozano” que alcanzó puntas de solo 3,6.

Si bien en su estreno, el 5 de enero de este año, el ciclo de Monteverde no tuvo buenos resultados, a 15 días logró algo extraño superar los niveles de audiencia de su edición debut que suele ser la más alta por mera curiosidad del público.

Jimena Monteverde se despidió de “Escuela de Cocina” en El Nueve para asumir un nuevo desafío en la programación de la tarde del canal del sol, donde se incorporó de lunes a viernes desde las 14.45.

Su estreno fue el lunes 5 de enero y dejó un primer balance positivo: el programa alcanzó 3,1 puntos de rating, cifra que volvió a repetir en su segunda emisión, consolidando un arranque estable en la grilla. Sin embargo, los siguientes días descendió a 2 puntos.

El nuevo programa de Jimena Monteverde en El Trece que destronó a Vero Lozano.

"¡Bienvenidos a la cocina más loca de la televisión! No sé si están bien los que nos contrataron, nosotros seguro que no, pero lo vamos a dar todo", expresó al inicio del programa.

Los móviles desde Mar del Plata están a cargo de Locho Loccisano, mientras que el resto del equipo lo integran Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba, Iwao y Luisa Albinoni.

Además cuenta con invitados especiales y ocasionales, en el caso del primer programa fue Roberto Moldavsky.

La receta que motivó el pico de rating

Este miércoles la cocinera hizo junto a Coco Carreño, chef y empresario gastronómico, una receta de “Roll de ojo de bife con arroz verde”. Un plato que contiene arroz largo y fino, cebolla, sal, pimienta, palta, albahaca, ajo, almendras, jugo de limón, aceite y queso. Los ingredientes protagonistas que le dan el color son la palta y la albahaca.

La carne es un ojo de bife, un corte jugoso del lomo, que se rellena, se enrolla y se cocina, comúnmente a la parrilla o al horno, con ingredientes como panceta, queso, cebolla, morrones o hierbas.



El invitado especial de la jornada fue Guido Süller.