A 15 años de la muerte de Facundo Cabral: el día que las balas silenciaron al cantor de la paz

La muerte de Facundo Cabral conmocionó a todo el país: por lo inesperada, lo absurda y lo irónica. Durante décadas recorrió el mundo hablando de la paz, del amor, del desapego y de la libertad. En sus recitales no solo cantaba: reflexionaba, filosofaba y convertía cada escenario en una conversación íntima sobre el sentido de la existencia.

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Sin embargo, el 9 de julio de 2011, hace exactamente quince años , su vida terminó de la manera más violenta imaginable: acribillado por un grupo de sicarios en una avenida de Ciudad de Guatemala.

Su muerte fue tan brutal como imposible de olvidar. El artista que había dedicado su obra a predicar la no violencia murió en medio de una emboscada vinculada al crimen organizado. Y lo más estremecedor es que, según determinaría luego la Justicia, él ni siquiera era el blanco del ataque . Simplemente viajaba junto a la persona que los asesinos pretendían eliminar.

Antes de convertirse en una de las voces más singulares de la música latinoamericana, Facundo Cabral fue Rodolfo Enrique Cabral. Nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, aunque creció principalmente en Tandil, en una infancia atravesada por la pobreza extrema y el abandono. Su padre dejó el hogar cuando era muy pequeño y su madre debió criar sola a varios hijos en condiciones muy difíciles.

Aquellas privaciones moldearon su manera de mirar el mundo. Rebelde, inquieto y poco interesado por la educación formal, pasó parte de su adolescencia recorriendo caminos, trabajando en empleos ocasionales y durmiendo donde podía. Esa vida errante terminaría convirtiéndose, años después, en el corazón de su obra artística.

A comienzos de los años sesenta empezó a abrirse camino en peñas y pequeños escenarios. Con el tiempo adoptó definitivamente el nombre de Facundo Cabral y construyó un estilo imposible de encasillar. Era cantautor, pero también narrador, filósofo popular, humorista y contador de historias.

El gran punto de inflexión llegó en la década de 1970 con " No soy de aquí, ni soy de allá", una canción que cruzó fronteras, fue traducida a distintos idiomas y lo convirtió en una figura internacional. A partir de entonces, miles de personas comenzaron a asistir a sus espectáculos no solo para escuchar música, sino para oír sus reflexiones sobre la espiritualidad, la libertad y la condición humana.

Cabral hablaba de Gandhi, de Jesús, de Borges, de la Madre Teresa de Calcuta y de los desconocidos que encontraba en sus viajes con la misma naturalidad. Su figura terminó adquiriendo una dimensión casi mística.

Detrás del personaje público existía también una vida atravesada por tragedias profundas. En 1978 perdió a su esposa y a su pequeña hija en un accidente aéreo, un golpe que, según él mismo reconocería, estuvo cerca de destruirlo emocionalmente.

En lugar de abandonar la música, encontró en los viajes y en la búsqueda espiritual una forma de reconstruirse. Muchas de las reflexiones que lo convertirían en referente para varias generaciones nacieron precisamente de ese duelo, transformando el dolor en una invitación permanente a valorar la vida.

La muerte que conmocionó al país

En julio de 2011, con 74 años, Cabral seguía de gira por Centroamérica. El 7 de julio ofreció un recital en Quetzaltenango y, al despedirse del público, pronunció una frase que adquiriría un sentido estremecedor: "A ustedes ya les di las gracias; después que sea lo que Dios quiera".

Dos días más tarde se dirigía al Aeropuerto Internacional La Aurora junto al empresario nicaragüense Henry Fariñas, organizador de parte de la gira. Mientras circulaban por el Bulevar Liberación, un comando armado comenzó a perseguir la camioneta y abrió fuego con fusiles de asalto.

Cabral murió prácticamente en el acto. Fariñas sobrevivió con heridas graves. La noticia recorrió el continente en cuestión de minutos y dio lugar a toda clase de hipótesis.

Las investigaciones posteriores revelaron un escenario todavía más inquietante que las primeras especulaciones. El objetivo del atentado nunca había sido el cantautor argentino.

La víctima buscada era Henry Fariñas, quien mantenía vínculos con personas relacionadas posteriormente con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero. La Justicia concluyó que el autor intelectual del ataque había sido el costarricense Alejandro Jiménez González, conocido como "El Palidejo", quien ordenó asesinar a Fariñas.

Cabral quedó atrapado en una guerra completamente ajena. En 2016, la Justicia guatemalteca condenó a los principales responsables materiales e intelectuales del crimen, con penas de hasta 53 años de prisión para varios de los implicados y 50 años para Jiménez por el asesinato del artista y el intento de homicidio contra Fariñas.