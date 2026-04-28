María Becerra opinó sobre la situación económica del país: "Un jubilado no debería seguir laburando"

La cantante María Becerra expresó una fuerte reflexión sobre la situación social y económica durante su participación en un evento para jóvenes en el Arena de Buenos Aires, donde cuestionó la desigualdad y se refirió al presente de los jubilados .

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“Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada ”, afirmó la artista ante estudiantes.

En esa línea, sostuvo que quienes desempeñan tareas esenciales deberían tener estabilidad económica: “Cualquier médico, maestra o policía tendría que poder estar tranquilo” .

"Un jubilado no tendría que seguir laburando" En la Experiencia Endeavor Sub20, María Becerra criticó los salarios de los médicos, jubilados y trabajadores y dijo que hay "gente que se mata laburando sin llegar a fin de mes y otros que no hacen nada tienen la vida solucionada". pic.twitter.com/I7ypjnOuvI

Crítica a la situación de los jubilados

Durante su exposición, Becerra puso el foco en la realidad de las personas mayores. “Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”, expresó, al cuestionar la necesidad de continuar trabajando tras haber completado la vida laboral.

La artista también remarcó que existen desigualdades estructurales en la distribución de ingresos y oportunidades, al señalar que “hay un montón de cosas que están mal repartidas en el mundo”.

Compromiso personal y mirada sobre el éxito

Al referirse a su propia situación, Becerra destacó el esfuerzo detrás de su carrera y el impacto laboral de su actividad. “Me rompo el lomo y en mi empresa hay muchas familias laburando”, afirmó.

Sin embargo, consideró que incluso con ese nivel de ingresos “no alcanza” y planteó que su objetivo es poder ayudar a más personas. “Siento que puedo y que debo hacerlo”, sostuvo.

Un gesto solidario que conmovió en redes

En los últimos días, la artista también se volvió viral por un gesto solidario hacia una fan que atraviesa un tratamiento contra el cáncer.

Becerra visitó a la joven en su casa, compartió un momento con ella y colaboró económicamente para afrontar los costos médicos, según relató la propia fan en redes sociales.

El episodio reforzó la imagen pública de la cantante, que combina su carrera musical con acciones de compromiso social.