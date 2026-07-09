Boy Olmi presentará su exitoso unipersonal "Boy" en Mendoza: ya se pueden comprar las entradas

En el unipersonal, Boy Olmi ofrece una actuación conmovedora y sensible. El 1 de agosto en el teatro Imperial, con entradas ya a la venta.

Después de una destacada gira y del reconocimiento de la crítica, Boy Olmi desembarcará en Mendoza con "Boy", un espectáculo tan íntimo como conmovedor.

La función en Mendoza se realizará el próximo sábado 1 de agosto, a las 21.30, en el Cine Teatro Imperial, ubicado en Pablo Pescara 323, Maipú. Las entradas, desde 30.000 pesos, están disponibles en EntradaWeb. Podrán abonarse en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.

Una cita con Boy OImi Lejos de los personajes que interpretó durante décadas en cine, teatro y televisión, el actor se presenta solo sobre el escenario para compartir una experiencia que prescinde de la ficción y se apoya en una pregunta tan simple como inagotable: ¿quiénes somos realmente?

En este unipersonal, Olmi no interpreta un papel ni construye un relato ajeno. Se presenta como él mismo, dispuesto a revisar su historia, sus vínculos, sus recuerdos y las heridas que lo moldearon. El resultado es una propuesta que combina humor, sensibilidad y una honestidad poco habitual, invitando al público a reconocerse en una búsqueda profundamente humana.

"Boy" propone un recorrido introspectivo donde el actor explora si la identidad está determinada por la profesión, los afectos, las experiencias vividas o por la suma de todas ellas.