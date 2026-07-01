María Emilia Marín rompe tabúes con su unipersonal "El manual del placer"

El próximo sábado 18 de julio, a las 22, el Teatro Imperial de Maipú recibirá una propuesta tan divertida como necesaria. Se trata de El manual del placer , el unipersonal de la actriz, comunicadora y educadora sexual María Emilia Marín , bajo la dirección y producción de Renzo “Chory” Occhionero .

La intención es proponer una obra inteligente que promete derribar mitos y verdades sobre el deseo en hombres y mujeres , sin ningún tipo de filtros.

Con más de ocho años de experiencia en los escenarios del país, Marín logra una mixtura ideal entre una clase magistral de educación sexual y el stand up .

La propuesta de la artista local busca cautivar al público para dejar una enseñanza concreta sobre cómo experimentar una vida sexual sana . "Van a disfrutar de un show divertido y educativo , con participación del público y una puesta dinámica con livings y pantallas interactivas", adelanta la sexóloga.

María Emilia Marín es Licenciada y Profesora de Teatro egresada de la UNCuyo , además de contar con una amplia trayectoria en medios locales de televisión y radio como Canal 9 y Grupo América.

Durante la pandemia, profundizó en su principal interés certificándose como educadora sexual con perspectiva de género y diplomándose en ESI por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, cursa el último año de la Licenciatura en Psicología.

El encuentro tendrá lugar en la sala ubicada en Pescara 323, Maipú. Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y ya están disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma EntradaWeb. Para facilitar el acceso, se encuentra vigente una promoción de financiamiento de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todas las entidades bancarias. Una cita imperdible con el humor y el aprendizaje.