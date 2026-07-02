2 de julio de 2026 - 12:06

Daniel Quiroga regresa con un unipersonal que ofrece una aguda mirada sobre los clásicos de la infancia

El reconocido actor mendocino presentará Cuentos infantiles para adultos, unipersonal cómico en el Teatro El Círculo, proponiendo una velada de risas y reflexiones dirigida al público mayor de edad mediante el análisis irónico de relatos tradicionales.

Daniel Quiroga - Cuentos infantiles para adultos
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reconocido actor, autor y director mendocino Daniel Quiroga volverá a encontrarse con su público el próximo sábado 4 de julio a las 21.30. En esta oportunidad, el Teatro El Círculo —ubicado en Olegario V. Andrade 510, segundo piso, en Ciudad— será el escenario elegido para recibir su unipersonal de humor titulado Cuentos infantiles para adultos, una propuesta diseñada exclusivamente para mayores de edad.

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El espectáculo, escrito y protagonizado por el propio Quiroga, ofrece un recorrido cómico por las historias clásicas con las que crecieron sucesivas generaciones.

Reinterpretar los clásicos infantiles

Relatos tradicionales como El Patito Feo, Caperucita Roja o El lobo y los siete cabritos son analizados bajo la óptica irónica e inteligente que caracteriza al artista. A través de este abordaje, el show desmenuza los subtextos, mandatos y miedos ocultos que residen en dichas narraciones, transformando la nostalgia de la niñez en material de estudio para provocar tanto carcajadas como reflexiones.

Este regreso a las tablas locales ocurre luego de que el multifacético creador comenzara el año 2026 compartiendo su trabajo en Lima, Perú.

Con más de 40 años de trayectoria, Quiroga es considerado un referente consagrado de la escena teatral de la provincia. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado también como mimo y docente, formándose inicialmente en Ecuador junto a su tío Ernesto Suárez en el grupo Juglar, para luego fundar el grupo de mimo Pierrot y consolidarse en el humor con clásicos locales como Educando al nene.

Las localidades para asistir a la función ya se encuentran disponibles a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. Asimismo, la organización informó que se puede acceder a un descuento especial solicitándolo por mensaje privado a las cuentas oficiales de Instagram de Daniel Quiroga.

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