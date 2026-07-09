De qué murió Bonnie Tyler, la voz de "Eclipse total del corazón" y del hit que se canta en las canchas argentinas

El mundo de la música está de luto. La cantante británica Bonnie Tyler , una de las voces más emblemáticas del pop y el rock internacional, murió a los 75 años en Portugal, donde residía desde hacía algunos años.

Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras en el incendio de su casa en San Martín

La artista falleció el miércoles por la noche como consecuencia de complicaciones derivadas de una perforación intestinal que había motivado una cirugía de urgencia en mayo pasado.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en Facebook, en el que también solicitaron respeto por la intimidad en este difícil momento.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", expresaron.

El mensaje concluye con un pedido de privacidad mientras sus seres queridos atraviesan el duelo.

La intérprete permanecía internada desde hacía varias semanas en el Hospital de Faro, en la región portuguesa del Algarve, luego de sufrir un deterioro en su estado de salud. De acuerdo con su portavoz, estuvo en coma inducido desde mayo y, aunque logró salir de ese estado el mes pasado, continuó en terapia intensiva con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

Una voz inconfundible que marcó a generaciones

Nacida en Gales como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construyó una carrera de casi cinco décadas y se convirtió en una de las artistas más exitosas de la década de 1980 gracias a su inconfundible voz rasposa y a una serie de canciones que trascendieron generaciones.

Su consagración mundial llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una de las baladas más exitosas de todos los tiempos, que alcanzó el primer puesto en los rankings de numerosos países y se transformó en un clásico de la música popular.

A lo largo de su trayectoria también dejó otros éxitos inolvidables como "Holding Out for a Hero", "It's a Heartache", "If You Were a Woman (And I Was a Man)", "Here She Comes" y "Loving You's a Dirty Job (but Somebody's Gotta Do It)".

En su extensa carrera editó 18 álbumes de estudio, recibió múltiples distinciones internacionales y fue reconocida como una de las artistas más influyentes del rock-pop británico.

En los últimos años, el rey Carlos III la distinguió con el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento a su destacada contribución a la música.

Con su partida, Bonnie Tyler deja un legado artístico que atravesó generaciones y una colección de canciones que continúan siendo parte de la historia de la música contemporánea.

De los escenarios a las tribunas: el "himno" de las hinchadas argentinas

Además de sus éxitos internacionales, Bonnie Tyler dejó una huella inesperada en el fútbol argentino. Su clásico "It's a Heartache", lanzado en 1977, trascendió el ámbito musical para convertirse en una de las melodías más populares de las tribunas.

Desde hace décadas, prácticamente todas las hinchadas del país adaptaron el ritmo de la canción para entonar el ya tradicional "Jugadores...", un cántico que suele aparecer cuando un equipo atraviesa una mala racha o sus futbolistas no responden dentro de la cancha.

La versión más conocida comienza con el clásico:

"Jugadores... la con... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie..."

Con distintas variantes según el club y la ocasión, la melodía se convirtió en un verdadero himno del folklore futbolero argentino y también se escucha en otros países de Sudamérica. Así, una de las canciones más emblemáticas de Bonnie Tyler encontró una segunda vida lejos de los escenarios, inmortalizada en las tribunas de los estadios, donde continúa sonando cada fin de semana cuando la paciencia de los hinchas llega a su límite.