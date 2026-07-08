8 de julio de 2026 - 23:15

Andrea del Boca se fue de Gran Hermano tras recibir una noticia sobre su madre

Andrea del Boca abandonó el reality tras una decisión vinculada a la situación de salud de su madre. El anuncio fue realizado por Santiago del Moro y generó un momento de gran emoción.

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano para acompañar a su madre por un problema de salud.

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano para acompañar a su madre por un problema de salud.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada llegó a su fin durante una de las galas más emotivas del reality. La actriz decidió abandonar la competencia luego de ser informada sobre el delicado estado de salud de su madre, Ana María Castro, para poder acompañarla fuera de la casa.

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La salida había sido anticipada por el conductor Santiago del Moro, quien informó que una de las participantes más comentadas del programa dejaría el certamen por una situación personal.

"Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", expresó Del Moro en sus redes sociales antes de que se conociera oficialmente quién abandonaría la competencia.

Según trascendió, la decisión de abandonar el reality estuvo relacionada con la situación de salud de Ana María Castro, madre de la actriz y también reconocida figura del espectáculo argentino.

El emotivo mensaje del "Big" en el confesionario

La noticia le fue comunicada a Andrea del Boca dentro del confesionario por parte de la voz de Gran Hermano, en un momento cargado de emoción.

"Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Me veo obligado a decirte lo que está pasando. Es tu hija quien solicita tu presencia fuera y creo que es momento de que abandones mi casa, para ocuparte de tu mamá", expresó el "Big".

Tras escuchar el mensaje, la actriz no pudo contener la emoción y rompió en llanto antes de despedirse definitivamente de sus compañeros y poner fin a su participación en el reality.

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