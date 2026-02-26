26 de febrero de 2026 - 19:45

El emotivo video que le dedicó River a Gallardo en sus redes: "Un vínculo para toda la vida"

A través de su cuenta oficial de X, River rindió homenaje al Muñeco repasando todos sus hitos en la historia del Millonario.

Una despedida que duele, pero el legado de Gallardo queda para siempre.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Estadio Monumental recibirá a River Plate y Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en un contexto muy especial: la despedida de Marcelo Gallardo. El DT más ganador de la historia del club pone fin a su segunda etapa y se espera un estadio colmado.

Napoleón se retiró del Monumental ovacionado y emocionado en su última función al frente del Millo. 

Marcelo Gallardo deja su huella en River y un legado que perdura

Por Sergio Faria
River volvió al triunfo tras cuatro fechas en la despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo. Fausto Vera (foto) fue una de las figuras del Millonario.

Con el Monumental rendido ante Gallardo, River ganó y cerró el ciclo del Muñeco con una ovación

Por Redacción Deportes

En este contexto, la cuenta oficial del Millonario en X subió hace unos instantes un emotivo video del paso de Gallardo por el club como jugador y como técnico. Donde cosechó 14 títulos en su primer etapa al mando de River, entre ellos el premio más destacado, la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en el Santiago Bernabéu.

Marcelo Gallardo y su nuevo River 2026

El homenaje de River para Marcelo Gallardo en su despedida

Los números de Gallardo en su segunda etapa

En esta segunda etapa al frente de River, Marcelo Gallardo acumuló 35 victorias, 31 empates (incluyendo dos triunfos y dos derrotas por penales) y 19 derrotas. Pese al esfuerzo, no logró sumar títulos al palmarés que alcanzó durante su primera etapa en la institución.

Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

El posible sucesor de Gallardo

Eduardo Coudet se posicionó como el sucesor natural de Marcelo Gallardo en un día marcado por la emoción en Núñez. Aunque el actual entrenador del Alavés desmintió públicamente cualquier acercamiento, la dirigencia de River Plate avanza en las sombras para cerrar su contratación una vez que se cumplan los protocolos de salida en España.

Para el hincha de River, la jornada de este jueves tiene una carga emocional doble. Mientras el Estadio Monumental se prepara para despedir a Gallardo en el partido frente a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura, el nombre de Coudet resuena con fuerza como el candidato principal para transformar el presente del equipo. A pesar de que el "Chacho" utilizó su conferencia de prensa en España para negar cualquier contacto oficial, las gestiones existen bajo un manto de cautela profesional.

Eduardo Coudet
Según trascendió, la dirigencia de River mantiene contactos con Chacho Coudet, quien se perfila como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gallardo.

