Estudiantes mendocinos jugarán su propio Mundial: cómo es la Pisatón, que integra fútbol y conocimiento

A casi una semana del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , las aulas mendocinas se preparan para vivir su propio campeonato académico , el Pisatón Mundial 2026 .

Panini realizó un comunicado ante la falta de stock y estafas con el álbum del Mundial

Estaban por completar el álbum del Mundial, pero su perra lo destrozó: les faltaban solo 20 figuritas

La propuesta es una experiencia de evaluación que fusiona el entusiasmo mundialista con el fortalecimiento del aprendizaje .

El certamen es para alumnos de tercer año de la secundaria, acompañados de un docente referente. Podrán ganar premios individuales y compartidos con otros alumnos o la escuela.

Hay 48 cupos que se dividirán entre escuelas privadas y públicas de los 18 departamentos de la provincia .

El Pisatón Mundial 2026 está destinado a chicos de 3º año de la secundaria.

Los desafíos del Pisatón Mundial 2026

La propuesta tendrá retos que seguirán la base de las evaluaciones internacionales PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), pero que también integrarán el espíritu del Mundial 2026.

El Pisatón Mundial tendrá desafíos contextualizados en situaciones vinculadas al deporte, la tecnología, la estadística, la comunicación y la vida cotidiana.

Los contenidos buscarán fortalecer algunas áreas, como la resolución de problemas, la comprensión lectora, el pensamiento matemático, el razonamiento científico y la toma de decisiones. Además, combinarán la interpretación de información con gráficos, infografías y tablas interactivas.

Cuáles serán las etapas de la propuesta

El Pisatón Mundial cuenta con 2 instancias de participación virtual y una última presencial.

La instancia de entrenamiento se llevará adelante entre el jueves 4 y el viernes 26 de junio. Será en formato virtual a través de la plataforma de Aulas EDUTEC, con acceso por medio del Portal Educativo.

La competencia propiamente dicha iniciará el sábado 27 de junio con la instancia clasificatoria virtual, donde se evaluará la exactitud y velocidad de las respuestas a través de un examen múltiple opción. Será a través de la plataforma Aula Digital Mendoza, con acceso por medio del Portal Educativo, donde los alumnos podrán encontrar ejercicios de ejemplo y material de orientación.

Finalmente, la instancia final presencial será el sábado 4 de julio. Para pasar a esta etapa, los estudiantes deberán conseguir un puntaje mínimo del 70% en la clasificación.

La Gran Final Mundialista: cómo será la instancia presencial

La última etapa del Pisatón Mundial 2026 se inspira en el formato actual de la Copa de Fútbol.

Un total de 48 estudiantes finalistas (como la cantidad de selecciones del Mundial) competirán con sus computadoras en un espacio de gran convocatoria, como un polideportivo o un estadio acompañados de hinchadas escolares.

Habrá una primera fase de grupos que derivará en instancias eliminatorias que combinarán la competencia con el clima festivo.

Los criterios evaluativos para definir al campeón serán la resolución correcta de las consignas y el tiempo usado. En caso de empatar, se priorizarán las respuestas correctas Si la situación continúa, se realizará una ronda rápida de desempate relámpago.

Pisatón mundial El Pisatón Mundial tendrá tres instancias que definirán al campeón. IMAGEN ILUSTRATIVA - IA

Qué premios podrán ganar los alumnos

La competencia no solo reconocerá el talento individual, sino también el compromiso de las comunidades educativas y sus alumnos.

El estudiante que llegue al primer puesto ganará una PlayStation 5 con un juego de fútbol, además de una netbook para el docente referente que lo acompañe.

Además, el curso del alumno que gane el primer puesto también tendrá un premio sorpresa para compartir en reconocimiento a la participación.

Por otro lado, los alumnos que alcancen el segundo y tercer puesto ganarán una camiseta de la Selección Argentina cada uno.

Finalmente, para la escuela que alcance una mayor participación, habrá un premio de $2.000.000 o un kit recreativo para el recreo con metegol, ping-pong y pochoclera.

Cómo y cuándo inscribirse para participar

Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 8 de junio.

De los 48 cupos disponibles, debe haber mínimo 2 alumnos por departamento de Mendoza (uno perteneciente a una escuela pública y otro a una escuela privada). Los 12 restantes se destinarán de forma prioritaria a estudiantes de escuelas de gestión estatal.

La inscripción se realiza a través del siguiente link: https://pisaton-edicion-mundial.vercel.app/