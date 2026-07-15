15 de julio de 2026 - 23:50

Messi habló del esfuerzo de los argentinos: "Hay gente que no tiene trabajo y no llega a fin de mes"

El capitán de la Selección argentina afirmó que el mayor orgullo del plantel es brindar un momento de felicidad a quienes atraviesan dificultades económicas, luego de clasificar a la final del Mundial 2026.

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, dejó uno de los mensajes más emotivos tras la clasificación a la final del Mundial 2026 al referirse al impacto que el fútbol tiene en la vida cotidiana de millones de argentinos que atraviesan situaciones difíciles.

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Luego de la victoria frente a Inglaterra, el rosarino valoró la posibilidad de brindar un momento de felicidad a quienes enfrentan problemas económicos y sociales, más allá del resultado deportivo.

Messi habl&oacute; del esfuerzo de los argentinos y del significado de llegar a otra final del Mundial.

Messi habló del esfuerzo de los argentinos y del significado de llegar a otra final del Mundial.

"Sabemos que hay gente que la pasa mal"

Durante sus declaraciones posteriores al encuentro, Messi reconoció el contexto que viven muchos argentinos y explicó por qué el plantel siente una responsabilidad especial cada vez que representa al país.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", reflexionó el capitán.

Messi también definió esa capacidad de sobreponerse a las dificultades como una característica histórica del pueblo argentino. "Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre". En ese sentido, aseguró que el equipo encuentra una motivación adicional en la posibilidad de devolver, a través del fútbol, parte del apoyo que recibe de los hinchas.

La importancia de disputar otra final del mundo

Además de su reflexión sobre la realidad social, Messi destacó el logro deportivo alcanzado por el seleccionado nacional, que volverá a disputar una final mundialista. Al respecto relató: "Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más y meter dos finales seguidas... hoy conseguimos algo impresionante".

El delantero también puso en valor la continuidad del equipo entre los principales seleccionados del mundo: "Es estar hasta el último día una vez más, jugar una final del mundo y mantenernos entre los mejores dos otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años".

Por último, defendió el recorrido realizado por el plantel durante el torneo y respondió a las críticas recibidas: "Hoy volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha".

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