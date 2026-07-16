Video: por qué Jude Bellingham le pegó al "Colo" Barco tras Inglaterra-Argentina

Una vez finalizado el partido de este miércoles entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , el mediocampista inglés Jude Bellingham quedó con bronca y golpeó a Valentín "Colo" Barco , en una secuencia que quedó registrada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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El incidente ocurrió apenas el árbitro estadounidense Ismail Elfath marcó el final del partido que la Selección argentina ganó 2-1 gracias a una remontada en los minutos finales.

Mientras los jugadores argentinos celebraban la clasificación a la final, Bellingham se acercó a Barco, quien no disputó el encuentro, y le dio una cachetada en la nuca.

El exjugador de Boca Juniors se dio vuelta y lo empujó, pero la situación no pasó a mayores por la rápida intervención de Nicolás Paz , que se interpuso entre ambos para calmar los ánimos.

Pocos segundos después apareció Nicolás Otamendi , quien le recriminó su actitud al futbolista del Real Madrid y comenzó a separar a sus compañeros. Al mismo tiempo, varios jugadores ingleses se acercaron y la discusión no pasó de algunos empujones e intercambios verbales.

Qué habría provocado la reacción de Bellingham contra Barco

No hay una versión confirmada por parte de los involucrados pero distintos medios británicos explicaron lo que podría haber sido el origen del enfrentamiento.

Según The Sun, el enojo de Bellingham habría comenzado después del gol convertido por Enzo Fernández. En ese momento, Barco ingresó al campo de juego con la pechera puesta para celebrar junto a sus compañeros y, antes de sumarse al festejo, les habría gritado el gol muy cerca de varios futbolistas ingleses.

El mismo medio aseguró que, durante esa celebración, el defensor John Stones empujó con fuerza al futbolista argentino.

Por su parte, la cadena DAZN sostuvo que, una vez terminado el partido, algunos jugadores argentinos se acercaron a saludar cordialmente a Bellingham, mientras un grupo permaneció festejando cerca del inglés.

Siempre según esa versión, el mediocampista se molestó por algo de ese momento y reaccionó contra Barco.