Los Pumas cierran el mes de julio ante Inglaterra: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco argentino juega este sábado desde las 16 horas con los Tres Leones, por el Nations Championship. Será en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los Pumas enfrentarán a Inglaterra este sábado desde las 16 horas, en el duelo que determinará la culminación de la ventana de julio del Nations Championship de Rugby. El encuentro se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

El elenco nacional viene de dos partidos durísimos ante cuadros de Gran Bretaña. En el debut cayó ante Escocia en Córdoba, y luego se repuso en San Juan al vencer a Gales por 35 a 21. Así, acumula una alegría y un traspié en sus primeros dos encuentros por el certamen internacional que lo tiene como protagonista. Ahora, tendrá un durísimo rival enfrente. No sólo por lo deportivo, sino por todo lo que significa jugar con Inglaterra en cualquier deporte, lugar o momento.

El entrenador argentino, Felipe Contepomi, para este sábado mueve piezas en el XV de Los Pumas para el duelo en San Juan. Gentileza. El técnico Inglés Steve Borthwick está contento con el rendimiento de los suyos, que vencieron categóricamente a Fiji en la última fecha. Por tal motivo, no introducirá cambios en la formación inicial para enfrentar a la Argentina. Lo que si se esperan es ciertas adaptaciones tácticas para contener los embates de los jugadores Albicelestes.

Respecto a Los Pumas, cabe destacar que será el último partido de local, ya que en noviembre jugarán de visitantes ante Irlanda, Italia y Francia. Luego, entre el 28 y 29 de noviembre, se disputarán las finales del Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

Formaciones de Los Pumas - Inglaterra, por el Nations Championship: Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.