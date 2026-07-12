Franco Colapinto revolucionó Inglaterra: manejó un Lotus E20, abrazó a James Vowles y dejó un mensaje para Messi

El piloto argentino desafió el entorno británico al firmar un mural con un mensaje para Messi a pocas horas del cruce mundialista entre ambos países.

Franco Colapinto revolucionó el Festival de la Velocidad de Goodwood, en Inglaterra, con su carisma y su debut al mando del histórico Lotus E20. El piloto argentino no solo atrajo a miles de fanáticos internacionales, sino que también encendió la previa futbolística con un mensaje desafiante escrito de puño y letra en suelo británico.

Durante su paso por West Sussex, Colapinto se puso al volante del mítico Lotus E20, vehículo provisto por la escudería Alpine para su estreno en la exhibición. La aparición del joven de Pilar, que salió a pista en dos oportunidades durante la jornada del domingo, hizo vibrar a los presentes en las colinas de Chichester. Entre el público se destacó una ruidosa comitiva de hinchas argentinos que, con banderas y camisetas, se acercaron al paddock para brindarle apoyo incondicional.

Uno de los momentos de mayor impacto emocional en el paddock ocurrió cuando el piloto se reencontró con James Vowles. El director de la escudería Williams reconoció inmediatamente al argentino y le dio un sentido abrazo que fue capturado en video. El equipo británico difundió las imágenes bajo el título "Reunión de JV y Franco, edición Goodwood", demostrando que este encuentro reafirmó el excelente presente mediático del piloto en una de las fiestas más importantes del automovilismo mundial.

JV and Franco catchup, Goodwood edition pic.twitter.com/6XR0vZSVM4 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 12, 2026 Un mural desafiante y el guiño a Lionel Messi antes de la semifinal Más allá de la actividad deportiva, Colapinto aprovechó su estancia en suelo británico para encender las redes sociales con una cuota de folclore futbolístico. Al encontrarse con un gran mural blanco que invitaba a los protagonistas a dejar su marca, el piloto no se limitó a estampar su firma. Escribió de puño y letra la frase "Vamos Argentina y Messi", en un desafío amistoso al entorno local en la previa del enfrentamiento mundialista del próximo miércoles.