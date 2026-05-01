Franco Colapinto retoma la actividad en la Fórmula 1: a qué hora y por dónde verlo

El conductor argentino corre en Miami desde este viernes. Primero afrontará la práctica libre, y luego tendrá la qualy para la carrera Sprint.

Después de un mes de descanso y reencuentro con el público argentino, Franco Colapinto retoma este viernes con el calendario oficial de la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Miami. Será una jornada cargada de actividad a bordo de su Alpine A526, con práctica libre y clasificación para la carrera sprint.

El piloto argentino tiene por delante un día muy importante de cara a sus objetivos del fin de semana, ya que recorrerá por primera vez el circuito norteamericano, a pesar de cursar su tercer temporada en la categoría. La única práctica libre la realizará desde el mediodía de nuestro país, mientras que cerca de las 17 horas afrontará la qualy para la Sprint del sábado.

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Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.