1 de mayo de 2026 - 07:35

Franco Colapinto retoma la actividad en la Fórmula 1: a qué hora y por dónde verlo

El conductor argentino corre en Miami desde este viernes. Primero afrontará la práctica libre, y luego tendrá la qualy para la carrera Sprint.

El monoplaza de Franco Colapinto volverá a lucir el color amarillo de Mercado Libre

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El piloto argentino tiene por delante un día muy importante de cara a sus objetivos del fin de semana, ya que recorrerá por primera vez el circuito norteamericano, a pesar de cursar su tercer temporada en la categoría. La única práctica libre la realizará desde el mediodía de nuestro país, mientras que cerca de las 17 horas afrontará la qualy para la Sprint del sábado.

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Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 luego de más de un mes, ya que se habían suspendido las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

El cronograma y horarios del GP de Miami de Fórmula 1

Viernes 1/5:

  • Práctica libre 1 a las 13
  • Clasificación sprint a las 17:30

Sábado 2/5:

  • Sprint a las 13
  • Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

  • Carrera a las 17

TV: Disney +

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