3 de mayo de 2026 - 12:20

Del récord de vuelta al puesto 13: el agridulce paso de Nicolás Varrone por el GP de Miami de Fórmula 2

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing brilló con un cuarto lugar en la carrera Sprint, pero un choque bajo el agua y una penalización lo dejaron fuera de los puntos.

El caos del clima en Miami: Nicolás Varrone se quedó sin puntos tras rozar el podio el sábado.

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Por Nicolás Salas

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Nicolás Varrone fue cuarto en la Sprint de Miami y sumó sus primeros puntos en F2

Por Redacción Deportes

La actividad comenzó de forma inmejorable para el hombre del Van Amersfoort Racing. Durante la carrera Sprint del sábado, Varrone largó quinto y demostró un ritmo de altísimo nivel al marcar el récord de vuelta con un tiempo de 1m42s167. Tras un duelo electrizante con el paraguayo Joshua Durksen, logró cruzar la meta en la cuarta posición, sumando sus primeros puntos en la temporada 2026.

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Nicolae varrone

La consagración fallida en el asfalto mojado de Florida

Sin embargo, la carrera principal del domingo cambió el escenario por completo debido a las fuertes lluvias que invadieron el circuito. La largada se demoró 15 minutos y se realizó tras tres vueltas detrás del auto de seguridad. Aunque Varrone partía desde el quinto lugar con una expectativa alta, un exceso en la primera curva lo hizo caer rápidamente hasta el décimo puesto.

La pista empapada y el spray dificultaron la visibilidad de todos los competidores. A pesar de los múltiples ingresos del Safety Car, el argentino logró recuperarse tácticamente y se ubicó en el séptimo lugar de forma momentánea. El objetivo de volver a sumar puntos parecía estar al alcance de la mano, pero la tensión del pelotón central derivó en un incidente crítico a falta de 20 minutos para el cierre.

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El impacto de las sanciones y el clima extremo

En un intento de sobrepaso tras la recta larga, el auto de Varrone impactó contra el de Martinius Stenshorne. El choque también involucró a Laurens van Hoepen y dejó al coche del argentino con daños visibles en la trompa. Los comisarios deportivos no tardaron en actuar y le aplicaron una sanción de 10 segundos, sumada a la obligación de pasar por los boxes para reparar los daños mecánicos.

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Esta cadena de eventos lo mandó al fondo del clasificador. Varrone terminó cruzando la bandera a cuadros en el puesto 13, perdiendo una oportunidad inmejorable de consolidarse en la tabla general tras haber mostrado el auto más rápido el día anterior. La victoria de la final quedó en manos del italiano de la academia Alpine, Gabriele Minì, en una jornada donde la lluvia condicionó cada decisión técnica desde el muro de boxes. El segundo y tercer puesto fueron para el sueco Dino Beganovic y el brasilero Rafael Câmara, respectivamente.

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