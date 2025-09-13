MotoGP: Valentín Perrone consiguió una nueva pole position en el GP de San Marino

Tenis: Una clasificación para seguir soñando con la Copa Davis

El argentino Valentín Perrone protagonizó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de San Marino de Moto 3 y obtuvo la pole position, por lo que largará primero en la carrera de este domingo.

De esta manera, Perrone sigue afirmándose como uno de los protagonistas en Moto 3, en la que es su primera temporada en la categoría.

El “Coyote” sumó puntos en los últimos 12 Grandes Premios e incluso cosechó dos podios. El primero de ellos fue en el GP de Países Bajos, donde terminó tercero, mientras que en el GP de Hungría culminó segundo en una definición milimétrica en la que el español Máximo Quiles lo superó por solo 18 milésimas.

Perrone marcha décimo en el campeonato de Moto 3 con 98 puntos, aunque en caso de conseguir un buen resultado en la carrera de este domingo podría escalar hasta el séptimo lugar.

El líder del campeonato es el español José Antonio Rueda, quien le saca 64 puntos a su compatriota y escolta, Ángel Piqueras.

La carrera del GP de San Marino de Moto 3 será este domingo a las 6 de la mañana.

Bezzecchi aprovechó la caída de Marc Márquez y se quedó con el triunfo en la carrera sprint

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de San Marino y cortó con la hegemonía de los sábados para los Márquez.

El podio lo completaron el español Alex Márquez y el italiano Fabio di Giannantonio, ambos de Ducati.

Bezzecchi largó en la primera posición, pero desde la primera vuelta ya era perseguido muy de cerca por el español y líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), quien en solo unas curvas pasó del cuarto al segundo lugar.

En la sexta vuelta Márquez superó a Bezzecchi y todo parecía indicar que iba a conseguir su 15° triunfo en una carrera sprint este año. Sin embargo, solo unas curvas después de superar a Bezzecchi, el español sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera.

Con la mitad de la carrera por disputar, Bezzecchi sostuvo un buen ritmo y mantuvo en todo momento una buena ventaja sobre Alex Márquez, quien finalizó segundo.

Además de Bezzecchi, Márquez y di Ginannaitonio, los otros pilotos que sumaron puntos fueron Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín y Raúl Fernández.

Luego de esta carrera, Marc Márquez sigue cómodo en la primera posición del campeonato y le saca 173 puntos a su hermano Alex.

La carrera del GP de San Marino de MotoGP será este domingo a las 9 de la mañana.