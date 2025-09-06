6 de septiembre de 2025 - 12:28

MotoGP: Marc Márquez aprovechó la caída de su hermano Alex y ganó la carrera sprint del GP de Cataluña

Está es la décima cuarta carrera sprint que se adjudica en la temporada donde solo perdió una en el GP de Gran Bretaña

Moto GP. El español Marc Márquez ganó la sprint del Gran Premio de Cataluña

Moto GP. El español Marc Márquez ganó la sprint del Gran Premio de Cataluña

Foto:

Agencia NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fórmula 1. El piloto pilarense Franco Colapinto 

Fórmula 1: Franco Colapinto, sobre su clasificación en Monza "Me va a dar una décima extra"

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto que saldrá a la pista en el lugar 18° en el GP de Italia, que se corre en Monza este domingo

Fórmula 1: La Pole fue para Max Verstappen y Franco Colapinto largará en el lugar 17°

Por Gonzalo Tapia

El español Marc Márquez (Ducati) aprovechó el insólito despiste de su hermano Alex (Ducati) y se quedó con el triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Márquez, que había comenzado desde la tercera posición, marchaba segundo por detrás de Alex, cuando este último le regaló la victoria al protagonizar un insólito despiste cuando faltaban solo cuatro vueltas para el final de la carrera.

Uno de los momentos más destacados de Marc Márquez, quien esta encaminado hacia su séptimo título en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), se dio en el comienzo de la segunda vuelta, cuando superó a su compatriota Pedro Acosta y al francés Fabio Quartararo para colocarse segundo.

Este fue el 14° triunfo para Márquez en 15 carreras sprint disputadas en lo que va del año. La única que no ganó fue en el GP de Gran Bretaña, que quedó en manos de su hermano Alex.

El podio lo completaron Quartararo y Fabio Di Giannantonio, mientras que los otros pilotos que sumaron puntos en esta carrera sprint fueron Pedro Acosta, Enea Bastianini, Brad Binder, Johann Zarco, Luca Marini y Ai Ogura.

Esta victoria le permitió a Marc Márquez llegar a los 467 puntos en el campeonato y sacarle 187 a su escolta Alex Márquez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Valentín Perrone estará en el GP de Moto 3 en Cataluña

MotoGP: Valentín Perrone no pudo redondear una buena clasificación y largará 15°

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto sale a bajar sus tiempos y mejorara sus performances anteriores

Fórmula 1: Este domingo Franco Colapinto largará en la posición 18° y la pole la liderará Max Verstappen

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Jannik Sinner finalista del US Open y actual Número 1 del mundo.

Tenis: Una final de pesos pesados en el US Open

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Este sábado se corrió el  tercer ensayo, donde Franco Colapinto quedó en el puesto 14°

Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró en el tercer ensayo y remató 14°

Por Gonzalo Tapia