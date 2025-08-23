MotoGP: En Hungría Marc Márquez se impuso en la carrera sprint

El piloto español de Ducati Marc Márquez se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, de MotoGP , en el circuito Balaton Park, cerca de Budapest, y se acerca un poco más al título de la categoría tras sumar su 13ª victoria consecutiva.

Este domingo a partir de las 9, será la carrera principal en el circuito hungaro de Balaton Park.

El séxtuple campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo de velocidad partió desde la pole y conservó la primera plaza en la primera curva, antes de distancias poco a poco a todos sus rivales, hasta cruzar la meta sin apenas oposición.

"He oído que alguien estaba muy cerca de mí en la primera curva (el francés Fabio Quartararo, que estuvo cerca de chocar con él), pero luego he encontrado rápidamente un ritmo rápido y he tratado de mantener la regularidad", destacó Márquez nada más acabar.

"Estoy muy contento por esta victoria. Ahora vamos a analizar todo de cara a la carrera de mañana (domingo), especialmente el desgaste de los neumáticos", añadió el catalán.

Comienzo caótico

La carrera comenzó con la caída de tres pilotos en los primeros segundos: Quartararo se pasó de frenada en la primera curva y chocó con el italiano Enea Bastianini, que pudo mantenerse en pista unos instantes hasta volver a tocarse con el otro francés de la parrilla, Johan Zarco, y ambos quedaron fuera de carrera.

"Ha sido caótico", resumió el italiano Fabio Di Giannantonio, que acabó segundo, por delante de su compatriota y compañero en el equipo Ducati-VR46 Franco Morbidelli.

Márquez, que logró su 13ª victoria en 14 esprints en lo que va de temporada, podría sumar en Hungría un séptimo duplete consecutivo, tras las victorias en las carreras esprint del sábado y luego en los Grandes Premios dominicales en Aragón, Mugello, Assen, Sachsenring, Brno y Spielberg.

Gracias a la victoria de este sábado, Márquez (33 años) se distancia en 152 puntos en la clasificación del Mundial de su principal perseguidor, su hermano pequeño Álex, que acabó octavo este sábado.

152 puntos a su hermano Álex

El compañero de Márquez en el equipo oficial Ducati y doble campeón del Mundo Francesco Bagnaia, acabó 13º, fuera de los puntos, tras fallar en la clasificación y partir desde la 15ª posición de la parrilla.

"Pecco" queda ya a 209 puntos de su compañero de equipo, con ocho Grandes Premios todavía por correr, además de la carrera del domingo en Balaton Park, un circuito que se ajusta como un guante a las características de Márquez, al contar con muchas curvas de izquierda, su lado favorito.

Honda realizó su mejor resultado en lo que va de año, con el cuarto puesto del italiano Luca Marini y el sexto del español Joan Mir, con el novato español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) intercalándose entre las dos motos japonesas.

El vigente campeón del mundo, el también español Jorge Martín, que se ha perdido toda la primera parte de la temporada tras tener que pasar por el quirófano en dos ocasiones durante la pretemporada, logró su primer punto con Aprilia, al acabar noveno, justo por detrás del pequeño de los hermanos Márquez.

En Moto 3: brilló Valentín Perrone

El piloto argentino de Moto 3, Valentín Perrone, redondeó una muy buena clasificación y largará en el segundo puesto en la carrera de este domingo del Gran Premio de Hungría.

Perrone, que corre para el equipo KTM, registró un tiempo de 1:46,120 para terminar a solo 60 milésimas del español Máximo Quiles, también de KTM, que comenzará desde la pole position.

De esta manera, Perrone volvió a protagonizar una gran actuación en una clasificación, ya que en el GP de Austria que fue el fin de semana pasado había conseguido la pole position, pero en la carrera sufrió un toque con Quiles a dos vueltas del final y terminó séptimo.

Luego de un complicado arranque en la categoría, donde debió retirarse en las primeras tres carreras, Perrone encontró una gran regularidad ya que sumó puntos en las últimas 10 fechas, obteniendo incluso un podio en el GP de Países Bajos.

Estos buenos resultados le permitieron a Perrone acomodarse muy bien en el campeonato de Moto 3, donde se encuentra en la duodécima posición con 72.