22 de agosto de 2025 - 13:00

MotoGP: Empezaron las prácticas del Gran Premio de Hungría

Entre este viernes y el domingo se disputa la fecha 14 de la temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, entre este viernes y el domingo, se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arranca este viernes con las prácticas libres.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquezarrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de las prácticas del Gran Premio de Hungría de MotoGP

El MotoGP de Hungría tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.

Sábado 23 de agosto

  • Práctica Libre 2 05.10
  • Clasificación 05.50
  • Sprint 10.00

Domingo 24 de agosto

  • Carrera 09.00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

