MotoGP: Empezaron las prácticas del Gran Premio de Hungría

Entre este viernes y el domingo se disputa la fecha 14 de la temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

MotoGp. Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, entre este viernes y el domingo, se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arranca este viernes con las prácticas libres.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquezarrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de las prácticas del Gran Premio de Hungría de MotoGP El MotoGP de Hungría tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.

Sábado 23 de agosto

Práctica Libre 2 05.10

Clasificación 05.50

Sprint 10.00

Domingo 24 de agosto Carrera 09.00 Dónde ver en vivo el MotoGP El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.