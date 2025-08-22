MotoGP: Empezaron las prácticas del Gran Premio de Hungría

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, entre este viernes y el domingo, se disputa el MotoGP de Hungría en el circuito Balaton Park, que arranca este viernes con las prácticas libres.
Entre este viernes y el domingo se disputa la fecha 14 de la temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquezarrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
El MotoGP de Hungría tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.
Sábado 23 de agosto
Domingo 24 de agosto
El Gran Premio de Hungría se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.