16 de agosto de 2025

Motociclismo: El joven piloto Valentín Perrone se florea en Spielberg

El especialista en motociclismo se quedó con una perfecta pole en la MotoGP 3, en la competencia que se disputa en Austria

Motociclismo. Valentín Perrone forma parte del equipo KTM

Foto:

NA
Motociclismo. Esta es la decimotercera fecha del Gran Premio de MotoGP

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El piloto argentino de motociclismo del equipo KTM Tech 3, Valentín Perrone, consiguió una histórica pole en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 y el domingo largará primero en la carrera principal.

Es la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquezarrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

EL Campeonato mundial de Motociclismo, se disputa la fecha de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arrancó el viernes con las prácticas libres.

Con un tiempo de 1:39.938, el joven piloto se quedó con elmejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg. El argentino superó al español Ángel Piqueras y al japonés Ryusei Yamanaka, ambos de KTM.

Así, el argentino consiguió por primera vez la pole position en una clasificación de un Gran Premio, en este caso el de Austria.

Tras marcar este hito histórico, el argentino declaró: “Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘okey, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’".

"Mañana domingo vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas” agregó.

Los Márquez la rompen en el GP

El español del equipo Ducati, Marc Márquez, se quedó con la carrera sprint de este Gran Premio de Austria y su hermano Alex, de la misma escudería, salió segundo.

Luego de un flojo inicio de fin de semana en Austria para el ocho veces campeón del mundo, el oriundo de Cervera repuntó con la conquista de la carrera sprint por delante de su hermano Alex.

Así, el español llega mejor parado a la carrera principal del domingo en la que largará desde la cuarta posición ya que la pole se la llevó el italiano Marco Bezzecchi mientras que Alex Márquez saldrá segundo y Francesco Bagnaia lo hará tercero.

Domingo 17 de agosto

  • MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09. 00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

