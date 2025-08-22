Independiente Rivadavia vista a Tigre por la Liga Profesional: hora, formaciones y por dónde seguirlo en vivo

Tras la dura derrota con Boca en el estadio Malvinas Argentinas. Independiente Rivadavia visita a Tigre por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia. Necesita una victoria ante Tigre por la Liga Profesional.

Tigre e Independiente Rivadavia jugarán desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Alfredo Berti necesita urgente sumar un triunfo, ya que ganó un sólo juego de cinco hasta el momento. Viene de caer ante Boca en el estadio Malvinas Argentinas por 3-0.

Por su parte, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener el nivel tras el triunfo ante Racing para acercarse a la pelea por la punta, contra un rival que viene de ser goleado por un Boca que no ganaba hace 12 partidos, y al que enfrentará por cuartos de final de la Copa Argentina.

Gy6bR6MXAAAMZLm Los convocados por Tigre para el duelo con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. Gentileza. Cómo llega Tigre al duelo con Independiente Rivadavia El Matador viene de vencer, en un partido picante, a Racing en el Cilindro con un gol de Braian Martínez de penal en el último minuto y otro de Ignacio Russo en el tiempo de descuento; resultado que lo depositó en la octava posición con siete unidades. De ganar se acercaría al líder Barracas Central y se afianzaría en la zona de playoffs.

Gy5s9ifW0AAqY6P Los convocados por Independiente Rivadavia para el duelo con Tigre por el Torneo Clausura. Gentilez.a Cómo llega Independiente Rivadavia al duelo con Tigre Por su parte, la Lepra solo ganó uno de sus cinco duelos por el Clausura y viene de ser goleado como local por un Boca que llevaba una racha adversa de 12 partidos sin victorias. Al respecto del flojo comienzo, el entrenador Alfredo Berti fue autocrítico y declaró: “se vienen semanas de mucho trabajo y entrega para tratar de revertir esta situación”.

La probable formación de Tigre vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso,Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui y Elías Cabrera; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.