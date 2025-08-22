Box: Juan Carrasco se baja de "Cuna de Campeones III" y será reemplazado por Alfredo Soto

El púgil mendocino no participará en la tradicional velada de box del 29 de agosto en Las Heras debido al duelo por la reciente pérdida de su padre. La organización y su equipo decidieron priorizar su salud emocional.

El boxeador mendocino Juan “El Titán” Carrasco no será parte de la cartelera principal de la tercera edición del ciclo “Cuna de Campeones”, programada para el próximo 29 de agosto en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre su equipo de trabajo y la Promotora Pandolfino Box , a raíz del profundo impacto emocional que atraviesa el púgil tras la muerte repentina de su padre.

Carrasco, uno de los talentos más destacados del boxeo mendocino actual, venía entrenando con entusiasmo para la velada, pero el inesperado fallecimiento de su padre alteró por completo su estado anímico. Según explicó su entrenador, el ex campeón del mundo Pablo Chacón, el boxeador se encuentra “destruido anímicamente”, con varias noches sin descanso y signos de desgaste emocional importantes.

“El deporte exige compromiso, disciplina y equilibrio emocional. En este momento, Juan necesita estar con su familia, y nosotros, como equipo, decidimos acompañarlo desde lo humano. No está en condiciones de subirse a un ring”, explicó Chacón, quien coordina la preparación de Carrasco junto a Armando Andrada, el preparador físico Pablo Stahringer y el psicólogo deportivo Sebastián López.

Reemplazo confirmado: Alfredo “Coqui” Soto

La organización rápidamente encontró una solución de emergencia con nombre propio: Alfredo “Coqui” Soto, compañero de entrenamientos de Carrasco, aceptó el desafío y ocupará su lugar en la cartelera. El reemplazo fue aprobado por la cadena internacional Fox Sports, que transmitirá en vivo el evento, considerado uno de los más relevantes del año en el boxeo nacional.

Soto, actual campeón FEDELATIN, pertenece a la misma categoría de peso que Carrasco y ya se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar el reto. Su participación asegura que la velada mantenga su atractivo deportivo, con presencia de títulos y representación mendocina de alto nivel.

Brisa Alfonzo, figura central del evento

La gran protagonista de la noche será Brisa Alfonzo (6-1-1, 1KO), tercera en el ranking pluma de la Federación Argentina de Box y firme aspirante al título nacional en la categoría superpluma. Su combate será uno de los platos fuertes en un evento que promete acción de nivel profesional.

“Cuna de Campeones III” es organizado por Pandolfino Box, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.

Una decisión que prioriza lo humano

“Tenemos que cuidar a nuestros boxeadores. Atrás de cada deportista hay una persona. Juan está atravesando un momento muy difícil y era fundamental preservarlo”, remarcó el promotor Jorge Pandolfino, quien elogió también el compromiso de Alfredo Soto al sumarse a último momento.

El evento se mantiene en pie y con una grilla competitiva, pero con una importante lección: el boxeo también debe ser humano.