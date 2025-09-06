6 de septiembre de 2025 - 12:38

MotoGP: Valentín Perrone no pudo redondear una buena clasificación y largará 15°

No fue una buena jornada para los argentinos en la especialidad Moto 3 en el marco del premio de Cataluña de GP

Valentín Perrone estará en el GP de Moto 3 en Cataluña

Valentín Perrone estará en el GP de Moto 3 en Cataluña

Foto:

Internet
Moto GP. El piloto Marco Morelli.

Moto GP. El piloto Marco Morelli.

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fórmula 1. El piloto pilarense Franco Colapinto 

Fórmula 1: Franco Colapinto, sobre su clasificación en Monza "Me va a dar una décima extra"

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto que saldrá a la pista en el lugar 18° en el GP de Italia, que se corre en Monza este domingo

Fórmula 1: La Pole fue para Max Verstappen y Franco Colapinto largará en el lugar 17°

Por Gonzalo Tapia

MotoGP. Los argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) no pudieron tener una buena clasificación y largarán 15° y 22° respectivamente en el Gran Premio de Cataluña en la categoría Moto 3.

Perrone llegaba como uno de los candidatos a esta qualy, luego de registrar el mejor tiempo del viernes. Sin embargo, no pudo realizar una buena vuelta clasificatoria y terminó la decimoquinta posición, a poco más de un segundo del líder, que fue el español David Almansa (Honda).

Morelli, por su parte, está disputando recién su segundo Gran Premio en la categoría. El único que disputó previamente fue el de República Checa, en el que sumó tres puntos al finalizar 13°.

En esta ocasión, Morelli no pudo superar la Q1, por lo que comenzará en el 22° puesto y tendrá que protagonizar una gran remontada para volver a sumar puntos.

La carrera del GP de Cataluña de Moto 3 será este domingo a las 6 de la mañana (hora de Argentina).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Moto GP. El español Marc Márquez ganó la sprint del Gran Premio de Cataluña

MotoGP: Marc Márquez aprovechó la caída de su hermano Alex y ganó la carrera sprint del GP de Cataluña

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto sale a bajar sus tiempos y mejorara sus performances anteriores

Fórmula 1: Este domingo Franco Colapinto largará en la posición 18° y la pole la liderará Max Verstappen

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Jannik Sinner finalista del US Open y actual Número 1 del mundo.

Tenis: Una final de pesos pesados en el US Open

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Este sábado se corrió el  tercer ensayo, donde Franco Colapinto quedó en el puesto 14°

Fórmula 1: Franco Colapinto mejoró en el tercer ensayo y remató 14°

Por Gonzalo Tapia