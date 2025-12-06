6 de diciembre de 2025 - 22:12

Windsurf: Empieza la mejor fiesta náutica del país

Este fin de semana se desarrolla la primera fecha del torneo ránking Mendocino de Windsurf

Windsurf. Empieza la temporada en Potrerillos, en la rada de la AMW

Windsurf. Empieza la temporada en Potrerillos, en la rada de la AMW

Foto:

Daniel Caballero
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este fin de semana se desarrolla en las aguas del lago de Potrerillos, la primera fecha del Ránking Mendocino de Windsurf temporada 2025/2026. Habrá más de 30 deportistas de las tres categorías en que se compite.

Leé además

Windsurf. Fernando Consorte levanta su copa de campeón, en la premiación del Sudamericano de la especialidad náutica.

Consorte el gran campeón Sudamericano de Windsurf

Por Gonzalo Tapia
Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Por Redacción Deportes

La organización está a cargo de la Asociación Mendocina de Windsurf (AMW) y es para las clases Raceboard, Formula Foil, y la novedosa clase Wing Foil que debuta en el máximo torneo náutico en nuestra provincia.

Recordemos que los cuatro primeros windsurfistas de la temporada anterior que terminó en abril fueron primero: Fernando Consorte, segundo: Fabio Angella, tercero: Alejandro Orrego y Cuarta: Constanza Almenara.

"Como todos los años las expectativas son las mejores ya que Mendoza es una de las pocas que cuenta con un Ranking Oficial y en cada una de las fechas timoneles del resto de las provincias viajan a participar", comentó Fernando Consorte presidente de la Asociación Argentina de Windsurf.

Recordemos que solo existen en el país dos torneos ránkings de Windsurf uno es en Córdoba y el otro en Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca y un cambio polémico. 

Boca: fuerte reacción de los hinchas y Leandro Paredes por la salida de Exequiel Zeballos

Por Emanuel Cenci
Racing Club fue verdugo de Boca y River

Racing Club y un dolor de cabeza extra para River Plate

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Por Redacción Deportes
El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

Franco Colapinto cierra un año complejo y pone la mira en 2026: "Será una temporada mucho mejor"

Por Sergio Faria