Windsurf: Empieza la mejor fiesta náutica del país

Windsurf. Empieza la temporada en Potrerillos, en la rada de la AMW

Este fin de semana se desarrolla en las aguas del lago de Potrerillos, la primera fecha del Ránking Mendocino de Windsurf temporada 2025/2026. Habrá más de 30 deportistas de las tres categorías en que se compite.

La organización está a cargo de la Asociación Mendocina de Windsurf (AMW) y es para las clases Raceboard, Formula Foil, y la novedosa clase Wing Foil que debuta en el máximo torneo náutico en nuestra provincia.

Recordemos que los cuatro primeros windsurfistas de la temporada anterior que terminó en abril fueron primero: Fernando Consorte, segundo: Fabio Angella, tercero: Alejandro Orrego y Cuarta: Constanza Almenara.

"Como todos los años las expectativas son las mejores ya que Mendoza es una de las pocas que cuenta con un Ranking Oficial y en cada una de las fechas timoneles del resto de las provincias viajan a participar", comentó Fernando Consorte presidente de la Asociación Argentina de Windsurf.

Recordemos que solo existen en el país dos torneos ránkings de Windsurf uno es en Córdoba y el otro en Mendoza.