Cómo estará el fin de semana XL en Mendoza: nevadas en la cordillera, pero temperaturas agradables en el llano

Mendoza tendrá este jueves una jornada con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura, mientras que en la cordillera se mantendrán las nevadas y las condiciones de viento Oeste, de acuerdo con el pronóstico oficial y el informe emitido por Defensa Civil.

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El organismo provincial informó que continúa la condición de viento Oeste en toda la cordillera , con probabilidad de nevadas de diversa intensidad en los sectores Sur y Central , por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, especialmente quienes tengan previsto circular por zonas de alta montaña.

Para este jueves 9 de julio se espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 5°C , con vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera.

El pronóstico anticipa un descenso de la temperatura , con una máxima de 15°C y una mínima de 4°C. El cielo estará parcialmente nublado, soplarán vientos leves del noreste y continuarán las nevadas tanto en la cordillera como en la zona de Malargüe.

Se espera una jornada parcialmente nublada, con un leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 17°C y la mínima será de 3°C. Persistirán las nevadas en alta montaña.

Domingo 12 de julio

El cielo estará mayormente nublado y la temperatura tendrá pocos cambios. Se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 3°C, con vientos leves del sudeste y condiciones parcialmente nubladas en la cordillera.

Lunes 13 de julio

La semana comenzará con nubosidad variable y un nuevo ascenso de la temperatura. La máxima llegará a los 17°C y la mínima será de 2°C. En la cordillera se mantendrá el cielo parcialmente nublado.

Las autoridades recomendaron a quienes deban viajar hacia la alta montaña consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, ya que las nevadas y el viento Oeste pueden afectar la circulación y la visibilidad en distintos sectores del corredor internacional.