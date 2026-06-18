Los Andes en Vaca Muerta: cómo la fiebre del petróleo redefine la ciudad, el empleo y la dinámica social

Enviada especial a Neuquén - Vaca Muerta es el motor número uno de la economía de la Argentina. El petróleo y el gas no convencional han transformado la matriz hidrocarburífera nacional y, sobre todo, a la provincia de Neuquén . El nuevo contexto socioeconómico, por otra parte, ha incentivado la apuesta a esta y otras actividades como la minería que crecen a pasos agigantados en comparación con otros sectores que no repuntan. La fiebre petrolera es un sueño hecho realidad.

En 2010, previo al inicio de la explotación de Vaca Muerta , Neuquén registraba un PBI per cápita a precios corrientes de U$S 18.299 y ocupaba el cuarto lugar del ranking nacional. Según datos de la consultora pw, en2024, ese valor trepó a U$S39.880 lo que implicó un crecimiento del 118% y la ubicó en el segundo puesto. Durante el mismo periodo, el PBI per cápita promedio nacional mejoró un 30% y pasó de U$S10.587 a U$S13.765. Es decir que el de Neuquén se ubica hoy en 2,9 veces el promedio del país .

El desarrollo de Vaca Muerta, por otra parte, tuvo en 2025 un crecimiento récord de actividad según un informe elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Austral. Los números son solo una muestra de lo que sucede en Neuquén , una ciudad desbordante donde las oportunidades generadas por el petróleo son más que aprovechadas. En la ciudad y sus alrededores el crecimiento es palpable y el movimiento incesante.

Autopistas nuevas, edificios en construcción, flamantes torres corporativas y centros comerciales se levantan en lo que hasta hace unos años había una ciudad más pequeña. El lanzamiento del exclusivo polo gastronómico Terraza Norte Food & Parking con estacionamiento es otro de los eventos que muestran el cambio de la fisonomía de la Ciudad. Los habitantes de Neuquén aseguran que es cada vez más complicado estacionar. Por la autopista que conecta la ciudad con la zona de Vaca Muerta y de Añelo, transitan a diario unos 20.000 vehículos por día mientras que a la ciudad ingresan más de 100.000.

Del mismo modo, la oferta comercial y gastronómica parece haber quedado chica en función del movimiento actual que se vive en la ciudad. “Llegan unas 40 familias por semana en busca de trabajo”, contó Lucas Albanesi, gerente comercial de Gran Valle Negocios . La constructora lleva adelante el polo gastronómico , pero también está al frente de Río Neuquén Distrito Industrial , un parque industrial en crecimiento dentro del corredor petrolero.

En la actualidad, cuentan los neuquinos, se vive la segunda oleada migratoria luego de 1970 cuando explotó la industria hidrocarburífera. De hecho, recién ahora se cuenta la primera generación de “Nacidos y Criados” en Neuquén. Así, el movimiento del petróleo no es nuevo. La riqueza del Oil & Gas no convencional tampoco. Pero hay algunos factores que, por un lado, han acelerado el crecimiento y, por el otro, han atraído a más personas en busca de trabajo.

A favor de Vaca Muerta, este año han tenido gran impacto los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente aquellos vinculados a infraestructura energética. Entre ellos se encuentra Gasoducto San Matías, una obra valuada en U$S 1.300 millones de dólares que permitirá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural desde Neuquén hacia el Golfo San Matías, en Río Negro. El objetivo de YPF de exportar para 2030 U$S30.000 millones es otro motor que ha redoblado las apuestas en la región.

Cómo es Añelo, el distrito de Vaca Muerta por excelencia

En un contexto más amplio, la recesión que se vive en muchas provincias del país atrae a cada vez más personas y empresas a Neuquén con el objetivo de aprovechar la fiebre del petróleo. Añelo es el distrito más cercano a los pozos petroleros de Vaca Muerta y tanto allí como en el camino, lo que se ve es un movimiento incesante. Los 100 km que hay que recorrer desde la ciudad de Neuquén son una suerte de caravana: camionetas blancas, camiones de carga y buses van y vienen uno detrás de otro. A las 7 de la mañana a y a las 5 de la tarde, el tránsito se enlentece y hay que tomarlo con paciencia.

Un poco antes de llegar a Añelo se ven máquinas trabajando en la construcción de una ruta alternativa. La que hay ha quedado chica y la nueva se realiza en colaboración con el gobierno provincial y las operadoras de Vaca Muerta. Un problema habitual por la sobrecarga de vehículos son los graves accidentes automovilísticos y las pérdidas tanto humanas como económicas que ello implica.

WhatsApp Image 2026-06-18 at 17.37.48 Equipos y tuberías de FEPCO para trasladar el petróleo

Añelo está lejos de ser una suerte de barrio con contenedores o casas mínimas en donde paran los trabajadores de la industria. Se trata de un distrito que existía antes del boom petrolero por lo que están las casitas originales y características de un pueblito de montaña. El espacio ha sido invadido por máquinas, camiones, camionetas y perforadoras que son utilizadas por personal que utiliza las instalaciones existentes y promueve la construcción de nuevas.

Hoteles, habitaciones, edificios bonitos, pequeños espacios, coworkings, negocios, locales, algunos restaurantes y el tradicional casino también forman parte del paisaje de Añelo. Si uno se detiene en una esquina, la sensación recuerda a las películas que mostraban pueblos donde estallaba la fiebre del oro. Nadie quiere quedarse afuera y pareciera que hay trabajo para todos. Añelo es un poblado cercano a Vaca Muerta, pero no todos los trabajadores se quedan allí ya que muchos de los que trabajan 14 x 7 paran directamente en inmensos campamentos con comodidades que arman las empresas en torno a los pozos.

Hoy vivir en Neuquén implica posibilidad de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. “El problema es que el costo de vida es muy caro y no todos ganamos como los petroleros”, contó Joel, quien trabaja en un remise y hasta hace poco se desempeñaba en la construcción.

El auge petrolero también ha atraído inmigrantes a la ciudad, pero no todos logran insertarse. “Antes no se veía gente durmiendo en la calle y ahora sí”, contó María con relación a esta problemática. De hecho, el intendente de Añelo, alertó sobre la saturación de los servicios de salud y educación debido al intenso flujo migratorio interno. Por eso pidió a quienes lleguen por trabajo que no lo hagan con sus familias y se aseguren el empleo antes.

Ley de promoción de inversiones y beneficios para neuquinos

“El petróleo no convencional no para. Acá se trabaja 24 x 7", definió Nicolás Aduriz, gerente Argentino de la empresa FEPCO (Fábrica Equipos Petroleros Colombia). Su empresa elabora las máquinas a través de las cuales se extrae el petróleo una vez perforada la roca y su apuesta es cada vez más por la industria nacional. En Río Nequén Distrito Industrial ensamblan partes de maquinarias complejas y pesadas, pero pronto esperan traer mayor parte de la operatoria a Neuquén.

La capacitación aquí es clave y en la provincia, además de lo que hacen las empresas y las universidades, se encuentra el instituto Vaca Muerta. “El ecosistema de Vaca Muerta está formado por tres anillos”, relató Lucas Albanesi de la empresa Gran Valle. En el primero están las operadoras propiamente dichas (YPF, Shell, Tecpetrol, etc.), en el segundo se ubican las encargadas del fracking (romper la roca) y la separación de los fluidos.

El tercero, en tanto, son las pymes, las empresas de transporte, alimentos, válvulas, caños, etc. “Desde otras provincias que tienen capacidad ociosa vienen en busca de oportunidades”, contó Albanesi. A través de la ley provincial N° 3338 de “Fortalecimiento de la cadena de valor”, las empresas radicadas en Neuquén tienen beneficios y preferencias a la hora de las contrataciones.

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El Gobierno, además, ofrece exenciones de ingresos brutos de hasta 100% en función del valor agregado que se ofrezca la compañía a través de una evaluación que se hace en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones. Lo que se busca es la diversificación productiva y generar empleo local. A juzgar por los resultados, es algo que se está logrando.