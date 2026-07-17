Conflicto en Bodega Antonio González: trabajadores en asamblea por falta de pago de sueldos y aguinaldo

El conflicto laboral en la Bodega Antonio González S.A. , conocida comercialmente como Bodega Galán , volvió a escalar en las últimas horas. Desde hace cinco días, trabajadores de la firma ubicada en el departamento de San Martín realizan una asamblea permanente en sus lugares de trabajo para reclamar el pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario (SAC), además de denunciar otras irregularidades laborales.

La medida fue impulsada por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA) San Martín, que sostiene que la empresa mantiene una conducta reiterada de incumplimientos en el pago de haberes y que, en esta oportunidad, ni siquiera hubo comunicación por parte de la patronal con los empleados.

"Estamos hace cinco días con asamblea en el lugar de trabajo debido a los retrasos en los pagos. No han pagado el sueldo ni el aguinaldo. Además, hay falta de ropa de trabajo, elementos de seguridad e higiene y otras falencias", afirmó el representante de SOEVA San Martín, Abraham Pereyra.

Según explicó el dirigente gremial, la situación no es nueva. Los retrasos salariales se vienen registrando desde hace aproximadamente un año y, aunque en oportunidades anteriores la empresa terminaba depositando los sueldos de manera parcial y escalonada tras los reclamos sindicales, esta vez la situación se agravó.

"En meses anteriores, después de las medidas de fuerza, comenzaron a transferir los sueldos de a poco y con retraso. Pero ahora ni siquiera se han comunicado con los trabajadores", señaló.

Entre 40 y 50 empleados afectados

De acuerdo con el gremio, la protesta involucra a entre 40 y 50 trabajadores de la bodega, pertenecientes tanto al sector de elaboración como al de viñas. Incluso, aseguraron que se sumaron empleados que actualmente se encuentran de vacaciones, con licencia médica o atravesando distintos problemas de salud, como una forma de respaldar el reclamo colectivo.

La modalidad elegida fue la realización de asambleas permanentes dentro del establecimiento, una herramienta contemplada por la legislación laboral que permite a los trabajadores sostener el reclamo sin perder adicionales salariales vinculados al presentismo, refrigerio u otros conceptos que podrían descontarse en caso de un paro total.

Desde SOEVA indicaron que la medida continuará hasta que la empresa deposite la totalidad de los haberes adeudados y regularice las condiciones denunciadas.

Una empresa con antecedentes de conflictos

El conflicto laboral se produce en un contexto complejo para Antonio González S.A., una histórica empresa vitivinícola mendocina fundada en 1942, que durante décadas desarrolló una importante red comercial con presencia en distintas provincias y llegó a emplear a cientos de trabajadores durante las temporadas de cosecha.

En los últimos años, sin embargo, la firma quedó envuelta en distintos litigios comerciales de gran magnitud. Uno de los principales enfrenta a la empresa con la firma Iberte por contratos de compraventa de vino. En ese expediente, la Justicia Federal incorporó recientemente una pericia contable que concluyó que Antonio González S.A. mantiene una deuda equivalente a más de 9,6 millones de litros de vino entregados en operaciones comerciales, mientras que meses antes también se ordenaron medidas cautelares sobre once inmuebles pertenecientes a la empresa.

Además, durante 2025 la Justicia archivó una denuncia penal que la propia bodega había presentado contra el ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Guillermo García, al considerar que el conflicto era de naturaleza comercial y no penal.

Mientras esos procesos judiciales continúan su curso, ahora la empresa enfrenta un nuevo frente de conflicto, esta vez con sus propios trabajadores, quienes aseguran que la prioridad es cobrar los salarios que les corresponden y recuperar la normalidad laboral.

Hasta el momento, desde la empresa Antonio González S.A. no hubo declaraciones públicas sobre el reclamo ni sobre los plazos previstos para cancelar la deuda salarial denunciada por el personal.