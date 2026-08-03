Un aviso de hace 120 años en Los Andes destapa la historia desconocida de los Gabrielli

Cuando formé parte del equipo encargado de organizar el fondo documental del diario Los Andes, proyecto denominado Los Andes Siempre, no imaginé encontrar entre sus páginas un aviso publicitario de 1903 que me transportó a relatos familiares que entrelazan las historias de inmigración, vitivinicultura y política mendocina a lo largo de más de un siglo:

Este comercio perteneció a Francesco Gabrielli agricultor oriundo de Massa Carrara, en la Toscana italiana, nacido en 1855. Un terremoto y la esperanza de mejorar la situación de su familia, compuesta por su esposa Luisa Lucchini y su hijo Octavio, lo hizo viajar a la Argentina alentado por parte de su familia política que ya tenía miembros arraigados en Mendoza. Su periplo es como el de muchos otros inmigrantes ultramarinos que llegaron atraídos por una Argentina movilizada por su integración al mercado mundial como exportadora de materias primas a la par que crecía su mercado interno de modo gradual a través del impulso de las economías regionales. El caso de Mendoza es conocido: extensión de tierras irrigadas destinadas al cultivo de la vid, llegada del ferrocarril, impulso a la inmigración. ¿Cómo habrá sido esa Mendoza moderna que se había levantado después del terremoto de 1861 que lo cambió todo?

Las intensas relaciones entre la centenaria historia de la vitivinicultura y la inmigración en nuestra provincia reúnen numerosas aristas que recorren el paisaje y la memoria colectiva de los mendocinos. Hacia 1914 Mendoza se conformó en uno de los focos de atracción de los inmigrantes llegados a la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. En efecto, para ese entonces alrededor del 30% de la población de la provincia era extranjera.

Entre esos miles de inmigrantes se encontraban los italianos Francesco G. Gabrielli y Luisa Lucchini, junto a su primer hijo Octavio, que llegaron al puerto de Buenos Aires en 1889. En Mendoza ya se encontraba instalado Benjamín Lucchini, hermano de Luisa, y hacia allí se dirigió la familia. En sus inicios los Gabrielli desarrollaron la talabartería en un negocio ubicado en La Alameda, oficio que aprendió Francesco en Italia al formar parte del Arma de Caballería. La llegada de su concuñado Luis Baldini, experto agricultor, fue decisiva para emprender los primeros pasos relacionados con la viña. De esta manera, adquirió tierras en Luján y Maipú. Posiblemente este cambio comercial respondió al reemplazo de las carretas y sus insumos por el avance del petróleo y del automóvil.

Francesco Gabrielli al centro y de pie junto con hombres públicos como Gargantini. Archivo Privado Familia Gabrielli.

Mientras tanto, la familia se agrandó con los nacimientos de Carlos (1889), Cefira (1897), Andrés (1899), Francisco (1902) y Carmen (1904). Muchos de sus hijos se dedicaron al negocio familiar vinculado a la actividad agroindustrial con la bodega Tupungato, la bodega Rosedal y la planta fraccionadora en Buenos Aires. Estas estrategias económicas robustecieron la posición de la familia en las redes de las clases acomodadas de la sociedad mendocina, sumado a los enlaces matrimoniales de los hijos de Francesco que ampliaban los recursos materiales y sociales de los Gabrielli.

La figura más reconocida en esta historia es la de Francisco J. M. Gabrielli, “Don Pancho”, tres veces gobernador de la provincia por el Partido Demócrata Nacional (PDN). Don Pancho se recibió de ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires en 1925. Pronto retornó a Mendoza y allí realizó actividad privada como profesional (Gabrielli, Wilmont y Cia.) y como industrial en la empresa Gabrielli Hnos S.R.L y Francisco Gabrielli S.A. Bajo su dirección y la expertise de Daniel Ramos Correa construyeron las casas de la calle Godoy Cruz esquina Patricias Mendocinas, sitios que aún hoy esperan su reconocimiento oficial como patrimonio histórico y arquitectónico.

Don Pancho también desplegó una intensa actividad pública. Desde esos tiempos militó en las filas del Partido Liberal, luego devenido Partido Demócrata Nacional. Para ciertos parámetros significó una figura renovadora para la fuerza política conservadora y, además, fue representante de los sectores técnicos de los gobiernos demócratas de la década del 30 durante los cuales actuó como Director de Vialidad Provincial y como Superintendente de Irrigación.

Francisco J. M. Gabrielli, en el despacho de la casa de gobierno, años 60. Archivo Privado Familia Gabrielli.

Posteriormente, Francisco J.M. Gabrielli fue electo gobernador de la provincia de Mendoza por el PDN (1961-62; 1963-66). En 1962 su administración se vio frustrada por un golpe de Estado, pero triunfó nuevamente en las elecciones de 1963. El golpe de Estado de 1966 anuló la posibilidad de entregar el poder a su correligionario Emilio Jofré y suprimió el funcionamiento de los partidos.

Las rispideces entre los grupos neoperonistas, los radicales y los demócratas dinamizaron el tablero político provincial en un contexto signado por la inestabilidad política entre democracias tuteladas y dictaduras y por la Guerra Fría en el plano internacional. Su última gobernación no fue fruto del “veredicto” de las urnas sino parte de una intervención federal a la provincia en el contexto de la autodenominada revolución argentina y marcada por el Mendozazo (1972).

A partir de una publicidad de principios del siglo XX recobrada del proceso de recuperación del patrimonio documental de Los Andes recorremos la trayectoria y el impacto de algunas redes migratorias y de sus recursos económicos, sociales, políticos y culturales en el devenir de la política, la sociedad y la economía mendocina hasta el día de hoy.

La autora: Gimena Iriart Gabrielli es historiadora (INCIHUSA-CONICET/ UNCUYO)