El Gobierno vuelve a postergar la "cuota transparente" para prepagas: sumará un año de demoras

La reforma que prometía más claridad para los afiliados deberá esperar al menos cuatro meses más. Así lo anunció el Gobierno en el Boletín Oficial de este lunes.

La implementación de la “cuota transparente” para prepagas y obras sociales volvió a demorarse. El Gobierno oficializó una nueva prórroga y las empresas tendrán cuatro meses más para adaptar sus contratos y sistemas de facturación al esquema que busca brindar mayor información a los afiliados.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1372/2026 y extiende por otros 120 días el plazo previsto. Con esta decisión, la puesta en marcha del sistema acumulará cerca de 330 días de demora desde que fue anunciada en septiembre de 2025.

La normativa obliga a las entidades de salud a informar de manera más clara qué conceptos integran la cuota y qué servicios incluye cada plan. Sin embargo, su aplicación volvió a quedar en suspenso por la falta de adecuación de los sistemas internos de las empresas.

Los argumentos del Gobierno Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, ya que sigue demorada la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas.

Con relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.