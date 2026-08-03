Sueldos de empleadas domésticas en agosto 2026: cuánto ganan tras el último aumento

El inicio de agosto de 2026 llega con el pago de los salarios correspondientes al trabajo realizado durante julio , mes en el que se aplicó el último tramo de la actualización acordada para las empleadas domésticas . La suba definida para el sector completó el esquema de incrementos previsto y quedó reflejada en los recibos de sueldo de las trabajadoras registradas.

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Con este ajuste, las distintas categorías del personal de casas particulares alcanzaron los valores mínimos vigentes para el período. Sin embargo, el calendario salarial actual no contempla nuevos aumentos programados para los próximos meses, por lo que la escala permanecerá sin modificaciones hasta que se concrete una nueva negociación paritaria.

La expectativa dentro del sector está puesta en una posible reapertura de las conversaciones entre representantes gremiales y empleadores. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares deberá convocar a las partes para definir un nuevo esquema de incrementos que contemple la evolución de los precios y el poder adquisitivo de las trabajadoras.

Una jornada de 4 horas diarias durante 5 días a la semana se calcula bajo la modalidad de pago por hora.

El último acuerdo paritario estableció un esquema de aumentos escalonados y acumulativos para las empleadas domésticas , además de la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa acordada previamente.

Los incrementos se aplicaron de la siguiente manera:

Abril: aumento del 1,8% sobre los valores de marzo y absorción del primer 50% de la suma no remunerativa en el salario básico.

aumento del sobre los valores de marzo y absorción del primer de la suma no remunerativa en el salario básico. Mayo: incremento del 1,6% sobre los haberes vigentes del mes anterior.

incremento del sobre los haberes vigentes del mes anterior. Junio: suba del 1,5% calculada sobre los salarios de mayo.

suba del calculada sobre los salarios de mayo. Julio: aumento del 1,4% sobre los valores de junio y incorporación del 50% restante de la suma no remunerativa al sueldo básico.

Este último tramo es el que se percibe durante los primeros días de agosto de 2026, ya que corresponde al pago de las tareas realizadas durante el mes anterior. De esta manera, las trabajadoras reciben la escala actualizada con la última recomposición definida en paritarias.

Escala salarial de empleadas domésticas vigente en agosto de 2026

Con la aplicación del último aumento del 1,4% y la incorporación completa de la suma no remunerativa al salario básico, los valores mínimos para el personal de casas particulares quedaron establecidos según categoría y modalidad de contratación.

Primera categoría: Supervisión

Incluye la coordinación y control de las tareas realizadas por dos o más personas.

Con retiro: $4.438,77 por hora | $553.725,91 por mes .

| . Sin retiro: $4.829,13 por hora | $612.673,11 por mes.

Segunda categoría: Personal para tareas específicas

Comprende a quienes realizan tareas del hogar que requieren especial idoneidad, como cocineros contratados en forma exclusiva.

Con retiro: $4.223,25 por hora | $517.006,43 por mes .

| . Sin retiro: $4.597,18 por hora | $571.426,17 por mes.

Tercera categoría: Caseros

Corresponde al cuidado general y preservación de una vivienda donde la persona trabajadora reside.

Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes.

Los montos vigentes corresponden a trabajadoras registradas y pueden sumar adicionales según cada situación laboral. La Nación

Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas

Incluye tareas de acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Con retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes .

| . Sin retiro: $4.435,86 por hora | $558.972,92 por mes.

Quinta categoría: Personal para tareas generales

Incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas.

Con retiro: $3.733,72 por hora | $458.053,22 por mes .

| . Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes.

Cuánto cobra una empleada doméstica de tareas generales por 4 horas, 5 días a la semana

Las trabajadoras de la categoría personal para tareas generales que realizan una jornada de 4 horas diarias, 5 días a la semana cumplen un total de 20 horas semanales, por lo que corresponde aplicar el cálculo bajo la modalidad de pago por hora.

Según la escala vigente para agosto de 2026, una empleada doméstica de tareas generales con retiro cobra $3.733,72 por hora. Con una jornada de 20 horas semanales, el ingreso estimado es de:

$74.674,40 por semana .

. $298.697,60 por mes, tomando como referencia 4 semanas de trabajo.

En caso de que la trabajadora realice sus tareas sin retiro, el valor asciende a $3.996,45 por hora, por lo que una jornada equivalente representa aproximadamente:

$79.929 por semana .

. $319.716 por mes.

Estos montos corresponden al salario básico mínimo establecido para el personal de casas particulares registrado y pueden incrementarse con adicionales como antigüedad o zona desfavorable, según corresponda.