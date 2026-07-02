Súper RIGI: presentaron un proyecto para construir el primer "reactor nuclear comercial" en Argentina

Una empresa presentó ante el Ministerio de Economía un proyecto para construir una nueva central nuclear en Argentina con una inversión de US$1.200 millones. La iniciativa, financiada con capitales privados estadounidenses, aspira a ingresar al denominado Súper RIGI por su escala y su innovación.

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El plan contempla instalar el reactor ACR-300 en el complejo Atucha , utilizando un diseño desarrollado por ingenieros argentinos. Si obtiene las autorizaciones correspondientes, se convertirá en el primer reactor comercial de este tipo en el mundo y demandará alrededor de cinco años de construcción.

La propuesta fue impulsada por Meitner Energy y prevé la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+, con tecnología de agua a presión (PWR) y una capacidad cercana a los 300 megavatios eléctricos.

Se trata de un proyecto considerado First of a Kind (FOAK), es decir, la primera versión comercial de este diseño y no un prototipo experimental . Un paso considerado estratégico para la industria nuclear argentina y para la eventual proyección internacional de esta tecnología.

La inversión prevista asciende a US$1.200 millones y será financiada íntegramente con capitales privados , sin aportes estatales para la construcción de la central. De concretarse, el proyecto se convertirá en una de las inversiones privadas más importantes del sector energético argentino vinculadas con la generación nucleoeléctrica.

El acuerdo también establece que Nucleoeléctrica Argentina conservará el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado una vez que la planta entre en funcionamiento.

Además, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazará la nueva central, dentro del complejo Atucha.

Según las estimaciones difundidas junto con la presentación, el desarrollo del proyecto generará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de ingeniería, construcción, montaje, puesta en marcha y operación, además del impacto sobre proveedores y empresas vinculadas con la cadena de valor de la industria nuclear.

El plazo estimado para la construcción ronda los cinco años, siempre que la iniciativa obtenga la aprobación del Ministerio de Economía y complete el proceso de licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Luis Caputo busca impulsar la tecnología nueclear

Tras la presentación de la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó en su cuenta de X que mantuvo una reunión junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Morábito Napoli, con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina.

En ese marco, el funcionario destacó que la propuesta contempla la construcción del primer reactor modular pequeño de este diseño a nivel mundial en el complejo Atucha. “Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó.

Importante



Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 2, 2026

Los reactores modulares pequeños constituyen una de las principales tendencias de la industria nuclear internacional debido a que permiten reducir tiempos de construcción, incorporar procesos de fabricación estandarizados y ofrecer una mayor flexibilidad para ampliar la capacidad de generación eléctrica.

La Argentina cuenta con una trayectoria reconocida en el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos y capacidades propias en materia de ingeniería, diseño y fabricación de componentes. En ese contexto, el ACR-300 busca convertirse en el primer reactor comercial argentino de esta categoría y abrir oportunidades para la exportación de tecnología nacional.

De acuerdo con la información presentada, la iniciativa será analizada por las autoridades nacionales para determinar su eventual incorporación al régimen del Súper RIGI y avanzar con las autorizaciones técnicas, regulatorias y ambientales necesarias antes del inicio de las obras, según supo la Agencia Noticias Argentinas.