Misterio en Australia: aparecen seis esferas metálicas en una playa y revelan su origen espacial

Aunque parecen piezas de ciencia ficción, estas esferas son tanques de combustible de una misión extranjera que sobrevivieron al reingreso por su aleación de titanio.

Seis esferas metálicas de gran tamaño aparecieron recientemente en Forrest Beach, al norte de Queensland, y generaron misterio. Tras una inspección inicial por riesgo de materiales peligrosos, la Agencia Espacial Australiana determinó que se trata de tanques de presión utilizados para almacenar combustible en cohetes, restos de un lanzamiento internacional reciente que cayeron al océano.

El hallazgo de estos objetos circulares en las arenas de la costa provocó el despliegue inmediato de los departamentos de bomberos locales. Los residentes observaron las piezas metálicas, de dimensiones considerables, distribuidas a lo largo de la orilla. La preocupación inicial de las autoridades se centró en la posible presencia de químicos residuales o componentes tóxicos en el interior de los recipientes.

Propiedad internacional y leyes del espacio exterior Pese a que las esferas fueron localizadas en suelo australiano, su propiedad legal sigue vinculada al Estado que realizó el lanzamiento. Alice Gorman, investigadora de la Universidad de Flinders, recordó que el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que los restos espaciales pertenecen permanentemente a la nación de origen. El gobierno australiano debe ahora coordinar con socios internacionales para identificar al propietario y decidir si este reclama los componentes.

La integridad de las esferas se explica por el uso de aleaciones de titanio en su fabricación. Este material permite a los tanques soportar temperaturas extremas durante la fricción con la atmósfera sin desintegrarse. La agencia aclaró que el hecho de que las piezas llegaran intactas a la superficie no implica que haya ocurrido una anomalía durante el vuelo del cohete, sino que es un comportamiento técnico previsible para este tipo de componentes.

Actualmente, las autoridades mantienen una alerta en la zona costera ante la posibilidad de que nuevos fragmentos de basura espacial sean arrastrados por las corrientes. La recomendación oficial para los ciudadanos es evitar cualquier contacto físico con los objetos metálicos y notificar de inmediato su ubicación para que equipos especializados realicen la recuperación bajo protocolos de seguridad internacional. Las investigaciones continúan para precisar el origen exacto de la misión y el país responsable del lanzamiento.